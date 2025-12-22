Agencias

Finlandia aprueba elevar la edad máxima de los reservistas a 65 años

El Gobierno de Finlandia ha aprobado este lunes una medida para elevar la edad máxima de los reservistas de 60 a 65 años con el objetivo de fortalecer su preparación militar en el marco de las tensiones en la frontera común con Rusia.

"Habrá un período de transición de cinco años durante el cual el número de reservistas aumentará en 125.000. El número de reservistas finlandeses rondará el millón en 2031", ha señalado en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen.

Hasta ahora, el límite superior de edad era de 50 años para el personal militar y de 60 años para oficiales y suboficiales. Aquellos con rango de coronel, comodoro o superior estarán sujetos al servicio militar obligatorio sin límite de edad superior y continuarán perteneciendo a la reserva mientras sean aptos para el servicio.

La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, también brinda a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Fronteriza más opciones para colocar a personal calificado en posiciones clave, independientemente de su rango militar, durante circunstancias excepcionales.

EuropaPress

