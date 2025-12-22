Agencias

El Nou Mestalla comienza el montaje de los pilares de la cubierta

La instalación de los pilares exteriores que sostendrán la cubierta del estadio Nou Mestalla de Valencia han comenzado este lunes, ha informado el Valencia CF, un paso que supone el inicio de una nueva fase constructiva.

Estas piezas, de 38 metros de altura y más de 30 toneladas de peso, llegaron a la capital del Turia en las últimas semanas procedentes desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (A Coruña). Desde este lunes están siendo implementadas sobre los anclajes, cumpliendo con el cronograma de las obras.

A lo largo de las próximas semanas se irán instalando los 50 pilares de acero S355, además de otros elementos clave, siguiendo con los trabajos realizados previos al montaje de la estructura de la cubierta, como es el caso de la hidrodemolición, pilotaje y refuerzo de pilares.

EuropaPress

