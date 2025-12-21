Agencias

Un ataque con un avión no tripulado deja al menos diez muertos en un mercado de la región sudanesa de Darfur

Al menos diez personas han muerto en la región sudanesa de Darfur, en el oeste del país, a consecuencia de un ataque efectuado por un avión no tripulado que ha alcanzado un mercado abarrotado de clientes.

El ataque ha ocurrido en la localidad de Malha, en Darfur Norte, escenario de uno de los episodios más cruentos de la guerra de Sudán: la conquista de su capital, El Fasher, por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el pasado 26 de octubre, tras meses de asedio, éxodos de población, hambrunas y atrocidades.

El Consejo de Salas de Emergencia de Darfur Norte, una de las muchas organizaciones civiles que intentan investigar las consecuencias del conflicto entre Ejército y paramilitares, ha informado que el ataque ocurrió en un mercadillo de la ciudad de Malha, a unos 210 kilómetros al norte de El Fasher y cerca de la frontera con Libia.

Concretamente, el bombardeo ha alcanzado al mercado de Al Hara y ha provocado incendios en varias tiendas y causó graves daños materiales, según la organización, que no proporciona información sobre el origen del dron en su comunicado, recogido por el 'Sudan Tribune'.

