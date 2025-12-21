El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

El 20 de marzo de 2024, Ana Belén Fernández asumió la alcaldía de Villanueva de la Serena, sucediendo a Miguel Ángel Gallardo después de su dimisión y marcando el cierre de una etapa dominada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La vicealcaldesa se hizo cargo del gobierno local en un contexto electoral que modificaría profundamente el equilibrio político de la ciudad, habitual feudo socialista desde 2003. Según consignó la prensa, el Partido Popular (PP) se posicionó como la fuerza más votada en las elecciones municipales posteriores a la retirada de Gallardo, obteniendo el 38,6 por ciento de los votos frente al 30,6 por ciento alcanzado por el PSOE.

De acuerdo con el análisis del medio, estos resultados reflejan un cambio abrupto en el comportamiento electoral de Villanueva de la Serena. El PSOE, que en la anterior convocatoria autonómica había sumado el 50,1 por ciento de los sufragios, experimentó una pérdida cercana a los veinte puntos porcentuales. Esta caída no solo debilitó la posición socialista a nivel municipal sino que también supuso una ruptura con la tendencia sostenida durante más de dos décadas, en las que el partido mantuvo mayorías absolutas y estabilidad política continua bajo la dirección de Gallardo.

La recomposición del mapa político no se limita al avance del PP. El medio destacó el aumento en la representación de otras formaciones como Vox, que alcanzó el 18,9 por ciento de los votos, ubicándose en tercer lugar, y Unidas por Extremadura, que sumó el 8,6 por ciento del respaldo ciudadano. Estas cifras demuestran, según lo publicado, una transición hacia un sistema multipartidista, en contraste con la anterior primacía socialista. Tal diversificación en la distribución del voto impulsa la emergencia de una pluralidad que modifica el modo en que se ejercen las alianzas y la toma de decisiones en el ayuntamiento.

La doble coyuntura electoral, con la transición en la alcaldía coincidiendo con la campaña autonómica de Extremadura —donde Gallardo figuraba como aspirante socialista a la presidencia regional—, influyó, según la fuente consultada, en la dinámica de apoyos y en la consolidación del PP como referente central del panorama político local. El retroceso del socialismo en la localidad natal de su líder histórico refuerza el simbolismo de la derrota, subrayada por la prensa como un hecho de especial relevancia para ambas formaciones.

Villanueva de la Serena, con una población aproximada de 25.773 habitantes, formó parte durante más de veinte años de un esquema político donde el PSOE garantizaba la mayoría absoluta. En ese periodo, según reportó el medio, la gestión socialista supuso la continuidad ininterrumpida del partido al frente de la corporación local, sostenido por un respaldo ciudadano que ahora ha cambiado de orientación. La fragmentación actual del voto no solo representa la aparición de alternativas relevantes frente al bipartidismo, sino que también plantea un escenario de gobernabilidad donde las coaliciones y acuerdos entre fuerzas cobrarán un papel central.

El ascenso de Vox y Unidas por Extremadura complementa la nueva pluralidad municipal, reforzando la idea de que el futuro del ayuntamiento dependerá de equilibrios inéditos y de la negociación constante entre distintos actores partidarios, según reflejó el medio. Este cambio de correlación de fuerza no solo significa una transición al interior del gobierno local. También anticipa modificaciones en la gestión pública y en el tipo de políticas que podrían implementarse en adelante, dependiendo de la configuración de alianzas y del peso de cada formación en las decisiones clave que afectan a la población.

Las elecciones en Villanueva de la Serena se inscriben en un proceso más amplio de realineamiento político en Extremadura, donde municipios históricamente dominados por el PSOE han experimentado desplazamientos en las preferencias del electorado. El fenómeno, según publicó el medio, responde a factores tanto locales —como la retirada de líderes carismáticos— como autonómicos, donde el contexto de la campaña influye directamente en el voto municipal. La prensa remarcó que la magnitud de la derrota socialista en la cuna política de Gallardo otorga al triunfo del PP un significado especial en el escenario político extremeño.

Si bien los líderes locales no han ofrecido declaraciones oficiales, la transformación en las preferencias electorales significa el fin de una era de hegemonía socialista y la aparición de un escenario marcado por la competencia y la negociación multipardidista, según subraya el medio consultado. La pluralidad emergente define no solo la composición del ayuntamiento, sino también las expectativas y demandas de una ciudadanía cuya confianza se ha redistribuido en distintas formaciones. La victoria del PP en Villanueva de la Serena constituye, a juicio de la prensa, uno de los principales exponentes de este giro en los últimos comicios municipales de la provincia de Badajoz.