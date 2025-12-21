Agencias

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

El tenista estadounidense Learner Tien se impuso (4-3(4), 4-2, 4-1) al belga Alexander Blockx para proclamarse campeón de las Next Gen ATP Finals, cita que reúne a las jóvenes promesas del circuito, para resarcirse de la derrota el año pasado en la final.

Después de caer la pasada campaña ante Joao Fonseca en el último escalón, Tien se redimió y confirmó como uno de los talentos emergentes de la ATP. El estadounidense conquistó el torneo entre los mejores jugadores de 20 años o menos de la temporada, también espantando los fantasmas de tener enfrente a Blockx.

El americano, campeón este año en Metz y finalista en Pekín, se vengó de su verdugo hace dos años en la final del Abierto de Australia en categoría junior. Blockx, el único jugador invicto esta semana en el King Abdullah Sports City, cedió un primer set igualado y la confianza de Tien se multiplicó para ser el nuevo campeón de la Next Gen en Yeda (Arabia Saudí) por la vía rápida.

EuropaPress

