Agencias

María José Suárez responde a Escassi tras asegurar que no le tiene tanto cariño que a Sheila Casas

Guardar

"No, a María José no le tengo tanto cariño", confesaba hace unos días Álvaro Muñoz Escassi cuando le preguntaban si guardaba el mismo cariño a Sheila Casas que a María José Suárez. Unas declaraciones que llamaban la atención y por las que le ha respondido ahora la modelo.

"Ah, bueno, eso se le va a pasar... seguro que sí, eso se pasa, estas cosas al final se superan, te lo digo yo", confesaba la colaboradora de televisión entre risas al enterarse de las palabras del jinete.

Escassi, lejos de quedarse así, explicaba que su relación con la que fuera Miss España "ni fueron tantos años ni se ha acabado tan así, hay cosas que no se pueden... Cuando se pasa es muy triste, pero se pasa del amor al odio muy rápido en este mundo. Es increíble".

Después de varios años de relación, su historia de amor saltaba por los aires debido a los rumores de infidelidad y el testimonio de Valeri Cuéllar. Lejos de acabar en buenos términos, las entrevistas de la modelo en televisión insinuando el 'lado oscuro' de jinete parece que ha dinamitado todas las posibilidades de que se quede con un bonito recuerdo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

China rechaza el último acuerdo de venta de armas de EEUU a Taiwán: "Socava la paz y la estabilidad"

Pekín denuncia ante la comunidad internacional la operación armamentística estadounidense, considerada como una amenaza para su soberanía y una provocación en uno de los momentos de mayor tensión política y militar entre ambos países

China rechaza el último acuerdo

CCOO critica a Sanidad por publicar con retraso la lista de admitidos a la Formación Sanitaria Especializada

El sindicato exige una solución inmediata y más recursos después de que la demora en los listados provisionales coincida con festivos y obstaculice reclamaciones, advirtiendo de posibles problemas en el acceso a vacantes sanitarias y dificultades de personal en el sistema

CCOO critica a Sanidad por

Samsung renueva su gama de productos para el hogar Bespoke AI con novedades para lavado, climatización y limpieza

Con funciones inteligentes y mejoras en eficiencia, la compañía surcoreana prepara el lanzamiento de electrodomésticos que optimizan la higiene, el confort y la sostenibilidad en casa, anticipando su presentación global durante el CES programado para enero de 2026 en Las Vegas

Samsung renueva su gama de

Sumar ve las salvaguardas del acuerdo Mercosur como un "maquillaje" y un "paripé" que no defiende al campo

El portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, rechaza las condiciones impulsadas por la Unión Europea para el pacto comercial con Mercosur, advierte que perjudican gravemente a la producción agrícola y apoya las protestas de agricultores europeos en Bruselas

Sumar ve las salvaguardas del

Tres personas atendidas tras una explosión en una vivienda que se encontraba vacía en Parla

Servicios de emergencias han auxiliado a varios afectados tras un estallido y posterior incendio ocurrido en un domicilio de la calle Calderillo, donde se han investigado las causas mientras se desplegó un gran dispositivo de seguridad en la zona

Tres personas atendidas tras una