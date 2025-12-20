María José Suárez responde a Escassi tras asegurar que no le tiene tanto cariño que a Sheila Casas

"No, a María José no le tengo tanto cariño", confesaba hace unos días Álvaro Muñoz Escassi cuando le preguntaban si guardaba el mismo cariño a Sheila Casas que a María José Suárez. Unas declaraciones que llamaban la atención y por las que le ha respondido ahora la modelo.

"Ah, bueno, eso se le va a pasar... seguro que sí, eso se pasa, estas cosas al final se superan, te lo digo yo", confesaba la colaboradora de televisión entre risas al enterarse de las palabras del jinete.

Escassi, lejos de quedarse así, explicaba que su relación con la que fuera Miss España "ni fueron tantos años ni se ha acabado tan así, hay cosas que no se pueden... Cuando se pasa es muy triste, pero se pasa del amor al odio muy rápido en este mundo. Es increíble".

Después de varios años de relación, su historia de amor saltaba por los aires debido a los rumores de infidelidad y el testimonio de Valeri Cuéllar. Lejos de acabar en buenos términos, las entrevistas de la modelo en televisión insinuando el 'lado oscuro' de jinete parece que ha dinamitado todas las posibilidades de que se quede con un bonito recuerdo.