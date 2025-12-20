La Princesa Tatiana Radziwill fallece a los 86 años

Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.

Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".

Minutos más tarde, la revista ¡HOLA! ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.