Agencias

EEUU ofrece a Zelenski un nuevo formato de negociación con Rusia y algunos países europeos

Guardar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado este sábado que Estados Unidos le ha ofrecido un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos.

Sin abundar en detalles ni confirmar si ha aceptado esta propuesta, Zelenski se ha limitado a explicar que estas hipotéticas conversaciones ocurrirían en Florida (EEUU), donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su residencia particular en Mar-a-Lago, recoge Bloomberg.

Además, la ciudad de Miami también ha sido escenario de conversaciones entre equipos negociadores de Rusia y Ucrania con Estados Unidos, pero siempre por separado.

De hecho, Kirill Dimitriev, el emisario del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este sábado que ya está de camino a la ciudad para participar en otra ronda de conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania.

"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto vídeo en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.

"Ahora que los belicistas siguen trabajando cor tal de socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita -la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Sainz: "Madrid acoge los eventos con los brazos abiertos, espero que la F-1 sea un éxito"

El piloto español considera que la cita de Fórmula 1 en la capital será clave para el desarrollo de este deporte en España, señalando la expectativa de que la competición atraiga a público diverso y consolide a Madrid como referente internacional

Carlos Sainz: "Madrid acoge los

El ISCIII acoge el lanzamiento de 'CAPRICORD', un proyecto europeo sobre el acceso a fármacos y productos sanitarios

El consorcio europeo reúne a 13 organizaciones de nueve países con apoyo del Ministerio de Sanidad, busca acelerar el acceso de pacientes a medicamentos innovadores, especialmente para enfermedades raras y fármacos huérfanos, y mejorar la coordinación entre expertos

El ISCIII acoge el lanzamiento

Carlos Alcaraz realizará el saque de honor este jueves en el partido de Copa Real Murcia-Real Betis

El máximo referente del deporte murciano, reconocido por sus seis títulos de Grand Slam y liderazgo mundial en tenis, será homenajeado ante la afición en el estadio Enrique Roca, según anunciaron fuentes oficiales del club

Carlos Alcaraz realizará el saque

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Pese al miedo y la incertidumbre, me siento profundamente feliz"

Tras años de silencio y superando el estigma, el actor comparte abiertamente su diagnóstico en redes sociales y confirma un próximo documental con la intención de inspirar y ayudar a otros, recibiendo mensajes de apoyo de figuras del cine y la televisión

Eduardo Casanova anuncia que tiene

VÍDEO: Simeone: "Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane"

VÍDEO: Simeone: "Los hinchas no