Sindicatos convocan huelgas en enero y febrero por un convenio "digno" en el sector de conserva de pescado

CCOO de Industria, UGT FICA y la CIG han convocado a los trabajadores a secundar las huelgas del 27 y 28 de enero y el 24 y 25 de febrero en defensa de un convenio "justo y digno" en el sector de la conserva de pescado, tras constatar que la patronal "no tiene intención de mejorarlo".

La propuesta que el empresariado trasladó hace unos días a la mesa de negociación era "prácticamente la misma" que hizo llegar a los sindicatos dos semanas antes, a excepción de una subida salarial anual conforme al IPC real y un incremento a cuenta al inicio, según ha informado en un comunicado CCOO.

Los sindicatos estudian como arranque del conflicto, una manifestación el 24 de enero por las calles de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), donde tiene sede una parte importante de las empresas del sector, así como una posible movilización en Cantabria antes de los días de paro.

CCOO se ha propuesto que este convenio recoja "salarios justos y dignos", con subidas que se noten en la nómina, por lo que entiende que la propuesta de la patronal es "insuficiente", y reclama un incremento anual del 5%, con cláusula al IPC por si se produce una "inesperada" subida de la inflación.

