Preocupación por la salud de Mette-Marit de Noruega tras confirmarse que tendrá que someterse a un trasplante de pulmón

El año 2025 termina con un nuevo disgusto para la Familia Real Noruega, que en sus horas más bajas tras los escándalos protagonizados por el hijo mayor de la Princesa Mette-Marit, Marius Borg -fruto de una relación anterior a que conociese al Príncipe Haakon-, que a principios de 2026 se enfrentará a un juicio acusado de 34 delitos (entre ellos 4 de violación) por los que podría enfrentarse a diez años de cárcel, ha sufrido un nuevo revés.

Tal y como ha anunciado la Casa Real Noruega en un comunicado urgente, la salud de Mette-Marit (52) ha empeorado en los últimos tiempos después de que hace 7 años se le diagnosticase una fibrosis pulmonar -que le ha hecho reducir su agenda oficial y reducir al mínimo sus compromisos en las temporadas en las que se ha encontrado peor a causa de la evolución de su enfermedad respiratoria, o por los efectos secundarios de su medicación- y los profesionales están barajando que se someta a un trasplante de pulmón.

A la mujer del Príncipe Haakon "se le diagnosticó fibrosis pulmonar en 2018, una enfermedad que causa cicatrices en los pulmones, lo que conlleva una reducción de la absorción de oxígeno. Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón", explica el texto difundido este viernes por la secretaría de los Reyes Harald y Sonia, que ha desatado una gran preocupación en Noruega.

"Nos acercamos al momento de realizar un trasplante de pulmón y estamos realizando los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue ese momento. Aún no se ha decidido cuándo la princesa heredera entrará en lista de espera para un trasplante de pulmón", ha revelado a su vez Are Martin Holm, jefe del departamento de Neumología del Rikshospitalet.

Tal y como ha informado la Casa Real, el hecho de que su enfermedad haya empeorado no significa que la princesa Mette-Marit piense en cancelar completamente su agenda oficial, ya que aunque "necesita cada vez más descanso y recuperación, al mismo tiempo tiene un fuerte deseo de seguir trabajando". "La agenda se adaptará para que su estado de salud y sus labores oficiales se puedan compaginar de la mejor manera posible" ha asegurado.

Y tanto es así que este mismo viernes Mette-Marit reaparezca junto a los Reyes Harald y Sonia, su marido el Príncipe Haakon, y de su hija la princesa Ingrid, en un almuerzo con miembros del Gobierno noruego en el Palacio Real.