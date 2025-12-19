Agencias

La princesa Mette-Marit de Noruega necesita un transplante de pulmón a causa de una fibrosis pulmonar

Guardar

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, de 52 años, necesita un transplante de pulmón a causa de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018, según ha anunciado este viernes la Casa Real del país europeo, después de que unas pruebas llevadas a cabo en otoño llevaran a los doctores del Rikshospitalet University Hospital a evaluar la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento.

"Estamos llegando al momento en el que un transplante de pulmón será necesario y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que sea posible cuando llegue el momento", ha sostenido Are Martin Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria en el citado hospital.

"En estos momentos no se ha adoptado una decisión sobre cuándo será puesta la princesa heredera en la lista de espera para un transplante de pulmón", ha afirmado. La Casa Real ha desvelado que Mette-Marit tendrá que someterse a un régimen de ejercicios, descanso y recuperación.

Pese a ello, la Casa Real de Noruega ha insistido en que la princesa ha expresado su intención de seguir llevando a cabo sus funciones oficiales a pesar de su condición médica, si bien su programa oficial será organizado para adaptarse a sus necesidades médicas, "en la medida de lo posible".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pakistán prorroga otro mes el cierre de su espacio aéreo a aviones de India

La restricción a las aeronaves relacionadas con Nueva Delhi seguirá al menos hasta el 24 de enero, según notificó la autoridad aeroportuaria, en medio de tensiones bilaterales, disputas territoriales y la falta de avances diplomáticos en la región

Pakistán prorroga otro mes el

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana

El presidente del Gobierno y el titular de la Generalitat pactaron en Madrid la creación de un organismo conjunto para coordinar respuestas a las graves consecuencias de la DANA, integrando a ejecutivos central, autonómico y municipios en la gestión de la reconstrucción

Sánchez se compromete con Pérez

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tilda a los acosadores de "deleznables" tras los casos en el PSOE

Martínez Perza informó en el Senado que el Ministerio de Igualdad presentará en enero un anteproyecto clave sobre violencia vicaria, tras recoger propuestas ciudadanas y expertos, además de abordar problemas en dispositivos de control y recursos judiciales

La delegada del Gobierno contra

Asciende a 48,2 millones de euros la financiación del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, publicado en el BOE

Las familias con menores de 16 años podrán solicitar ayudas de hasta 100 euros en ópticas participantes, presentando receta médica y documentación específica, dentro del programa estatal que facilita acceso a gafas y lentes aprobado por el Ministerio de Sanidad

Asciende a 48,2 millones de

El CIDOB dibuja un 2026 de "aceleración de la reconfiguración global" en la nueva era del trumpismo

El último análisis del CIDOB advierte sobre un entorno internacional dominado por mayor rivalidad entre potencias, tensiones económicas y uso reforzado de la fuerza, mientras Europa afronta desafíos estratégicos y Estados Unidos refuerza medidas coercitivas impulsadas por la tecnología

El CIDOB dibuja un 2026