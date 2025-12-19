La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein tras la exigencia del Congreso de EEUU

La Administración de Donald Trump ha empezado este viernes a publicar archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, poco antes de que venciera la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos puso para la publicación de todos los documentos restantes relacionados con el magnate, en el marco de una ley de transparencia tras años de batallas legales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha creado un apartado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein' en la que aparecen, entre otros, registros judiciales y documentos de la propia cartera ministerial, que incluyen las transcripciones de los interrogatorios de la expareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

También se han publicado varios vídeos de cámaras de seguridad, un registro de vuelo que consta más de un centenar de páginas, una lista de evidencias, un libro de contactos y un listado de masajistas (más de 250), cuyas identidades se han tachado para proteger a las víctimas.

No obstante, el Departamento de Justicia ha indicado que el portal "se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación", señalando que, en vista de la fecha límite del Congreso, se han realizado todos los esfuerzos razonables para revisar y redactar la información personal de las víctimas y proteger la información sensible de ser divulgada.

Asimismo, ha subrayado que parte del contenido incluye descripciones de agresiones sexuales, advirtiendo de que "ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores".

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, había adelantado horas antes en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox que, si bien comenzaban hoy publicando "varios cientos de miles de documentos", esperaba que en las próximas semanas se hicieran públicos "unos cientos de miles más".

En septiembre, el Congreso publicó un lote de archivos relacionados con Epstein, que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.