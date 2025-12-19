Agencias

Detenidos siete aficionados por los incidentes violentos previos al partido Real Oviedo-Osasuna

La Policía Nacional ha detenido a siete aficionados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por los graves incidentes violentos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Carlos Tartiere antes del partido de LaLiga EA Sports entre el Real Oviedo y el Club Atlético Osasuna.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de noviembre, en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera, en los momentos previos al inicio del encuentro. En ese lugar, un grupo de unos 100 radicales vinculados a 'Symmachiarii', con los rostros cubiertos y portando palos y objetos contundentes, se dirigió de forma violenta hacia otro grupo rival formado por alrededor de 60 ultras de 'Indar Gorri'.

Según ha explicado la Policía Nacional en nota de prensa, durante el enfrentamiento se produjo el lanzamiento de botellas de vidrio y otros objetos, generando una "grave alteración de la seguridad ciudadana y un evidente riesgo para los transeúntes y vecinos de la zona". No se registraron daños personales.

Los miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) separaron a ambos grupos y detuvieron a uno de los participantes. Posteriormente, la Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los principales responsables.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos. Tras prestar declaración en dependencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, encargado de la causa.

Todos los identificados han sido propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos.

