Agencias

Trump insiste en que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela

Guardar

Washington, 18 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

"No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EE.UU. pronto empezará a realizar ataques sobre "objetivos terrestres" en el país caribeño.

El martes, el presidente estadounidense anunció en redes sociales que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo aparente referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

Desde verano Trump ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas del que también acusa a Caracas, y a partir de septiembre ha bombardeado de manera sumaria a más de dos docenas de supuestas narcholanchas, provocando la muerte de en torno a un centenar de personas.

La afirmación de Trump de hoy llega a su vez dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el magnate neoyorquino autorizara un despliegue militar en suelo venezolano eso supondría "la guerra" y que entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Crean un mosaico en honor a Vico C y nombran una calle con su nombre en Puerto Rico

Infobae

Gobernadora electa de Nueva Jersey romperá una tradición de más de dos siglos con su jura

Infobae

María y José, migrantes detenidos: una iglesia de Texas manda mensaje político de Navidad

Infobae

La policía estudia posible conexión entre tiroteo en Brown y asesinato de profesor en MIT

Infobae

Trump dice que no es necesario el permiso del Congreso para atacar Venezuela: "No tengo por qué decírselo"

Trump defiende reservarse el control sobre eventuales operativos militares en Venezuela, deslizando ante periodistas que su administración puede actuar contra el régimen de Maduro y el narcotráfico sin requerir la aprobación previa del Legislativo estadounidense

Trump dice que no es