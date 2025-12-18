Tres personas atendidas tras una explosión en una vivienda que se encontraba vacía en Parla

Tres personas han tenido que recibir asistencia sanitaria la mañana de este jueves al registrarse una explosión en una vivienda que se encontraba vacía en la localidad de Parla.

Los hechos han ocurrido sobre las 08.00 horas en un piso ubicado en el número 3 de la calle Calderillo de Parla, según ha informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, se ha producido un incendio y explosión en una vivienda de la primera planta de este edificio de tres alturas. En concreto, el origen ha estado en el hall del piso, cuya tabiquería ha quedado muy afectada.

Como consecuencia de ello, tres personas han precisado asistencia sanitaria. Dos vecinos han sido atendidos por sanitarios del Summa 112 por inhalación leve de humo, aunque han sido dados de alta en el lugar, y otra persona por un traumatismo craneoencefálico leve.

En este último caso ha sido trasladado al Hospital de Parla, donde ha quedado ingresado con pronóstico leve, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han personado en el lugar. A su llegada, el inmueble donde se ha producido la explosión se encontraba vacía y el fuego estaba extendido de forma generalizada por la casa y había roto por fachada.

Así, han extinguido las llamas y han saneado la vivienda afectada. Además, han instado a los vecinos del bloque a confinarse en sus casas ante la presencia de gran cantidad de humo.

También han acudido efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas que han originado la explosión.