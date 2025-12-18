Agencias

Santander será patrocinador del Gran Premio de España

Guardar

El Banco Santander ha anunciado este jueves que será el patrocinador oficial del 'Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España', que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, un acuerdo plurianual con el que el banco, Patrocinador Oficial de la Fórmula 1, reafirma su compromiso con este deporte y fortalece su presencia en el panorama deportivo español.

Como patrocinador oficial del Gran Premio de España en Madrid, el banco estará presente de forma destacada en el circuito, impulsará contenidos y activaciones oficiales, y podrá ofrecer a sus clientes y aficionados experiencias exclusivas dentro del evento en línea con su estrategia global.

El director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, afirmó que este acuerdo representa "un paso natural" en su compromiso con la Fórmula 1. "Madrid es una ciudad vibrante que está en un gran momento y desde el banco queremos apoyar este evento mundial y ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas como hacemos siempre en los Grandes Premios de nuestros mercados principales. España es uno de ellos, con dos carreras previstas el próximo año", añadió.

Por su parte, el presidente de Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, celebró la incorporación de Santander como patrocinador oficial del Gran Premio de España. "Contar con un aliado de esta dimensión es clave para impulsar juntos un evento que marcará un antes y un después en la historia de la F1 en España", dijo.

Santander ha estado involucrado en la F1 durante 16 años desde 2006, con el patrocinio de carreras y de equipos como Scuderia Ferrari y McLaren.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AESAF ve "un grave perjuicio para reputación de árbitros y del fútbol" las acusaciones de Florentino Pérez

AESAF rechaza tajantemente los señalamientos del presidente del Real Madrid y advierte que actos y declaraciones sin fundamentos afectan la imparcialidad en la competición, generan violencia y deterioran tanto la confianza social como el respeto institucional hacia los colegiados

La AESAF ve "un grave

Kast desdeña las advertencias de Maduro sobre los migrantes venezolanos en Chile: "Me tiene sin cuidado"

La tensión entre Santiago y Caracas escala luego de que el presidente electo chileno descartara las advertencias emitidas desde Venezuela sobre la protección de su diáspora en el país ante la inminente implementación de nuevas restricciones fronterizas y expulsiones

Kast desdeña las advertencias de

Ganadores del Sájarov reivindican el periodismo libre frente a deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia

Durante la ceremonia del Premio Sájarov 2025 en Bruselas, familiares de periodistas encarcelados advirtieron sobre el aumento de la represión y la influencia rusa en Europa del Este, reclamando protección de derechos fundamentales y acciones contundentes por parte de la Unión Europea

Ganadores del Sájarov reivindican el

Marcus Rashford pide sitio en el Barça de Flick a base de goles y asistencias

Marcus Rashford pide sitio en

El superávit comercial de la eurozona se duplica en octubre, hasta los 18.400 millones de euros

Las ventas externas de la zona euro aumentaron, mientras que las compras al exterior descendieron, alcanzando un saldo récord según Eurostat, que señala el papel clave de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos en el desempeño comercial del bloque

El superávit comercial de la