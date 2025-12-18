Santander será patrocinador del Gran Premio de España

El Banco Santander ha anunciado este jueves que será el patrocinador oficial del 'Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España', que se celebrará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, un acuerdo plurianual con el que el banco, Patrocinador Oficial de la Fórmula 1, reafirma su compromiso con este deporte y fortalece su presencia en el panorama deportivo español.

Como patrocinador oficial del Gran Premio de España en Madrid, el banco estará presente de forma destacada en el circuito, impulsará contenidos y activaciones oficiales, y podrá ofrecer a sus clientes y aficionados experiencias exclusivas dentro del evento en línea con su estrategia global.

El director de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, afirmó que este acuerdo representa "un paso natural" en su compromiso con la Fórmula 1. "Madrid es una ciudad vibrante que está en un gran momento y desde el banco queremos apoyar este evento mundial y ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas como hacemos siempre en los Grandes Premios de nuestros mercados principales. España es uno de ellos, con dos carreras previstas el próximo año", añadió.

Por su parte, el presidente de Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, celebró la incorporación de Santander como patrocinador oficial del Gran Premio de España. "Contar con un aliado de esta dimensión es clave para impulsar juntos un evento que marcará un antes y un después en la historia de la F1 en España", dijo.

Santander ha estado involucrado en la F1 durante 16 años desde 2006, con el patrocinio de carreras y de equipos como Scuderia Ferrari y McLaren.