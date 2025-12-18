Agencias

Rutte asegura que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas e implican a EEUU

Guardar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este jueves que las garantías de seguridad propuestas a Ucrania tienen tres capas de protección e implican a Estados Unidos, que está debatiendo qué papel jugaría en el plan para la futura seguridad de Ucrania en el escenario posguerra.

"Tal como se están diseñando actualmente, estas garantías tienen tres capas", ha señalado Rutte en declaraciones desde Polonia, donde ha visitado al batallón multinacional de la OTAN liderado por Estados Unidos.

La primera capa de las garantías serán las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, ha señalado el jefe político de la OTAN, en un momento en el que Kiev y los socios europeos buscan que Ucrania cuente con el mayor Ejército ucraniano posible, ante la demanda de Rusia de limitar su tamaño.

Según Rutte, la segunda línea de las garantías de seguridad serán las tropas extranjeras de la coalición de voluntarios, que lideran Reino Unido y Francia, "para garantizar que la paz se mantenga".

Como último estrato de estas garantías estaría el papel que pueda aportar Estados Unidos, de quien las autoridades ucranianas esperan que al menos contribuya con Inteligencia y cuestiones logísticas. "El presidente estadounidense dijo en agosto que quiere que Estados Unidos forme parte de esas garantías de seguridad. En estos momentos, continúan las conversaciones sobre qué significaría exactamente eso", ha resumido.

En todo caso, y mientras continúa el debate sobre el formato exacto que tendrán dichas garantías, el ex primer ministro neerlandés ha insistido en la importancia de acordar este plan toda vez la OTAN y los aliados de Ucrania tienen que ser capaces de disuadir futuras agresiones rusas. El presidente ruso, Vladimir Putin, "tiene que saber que, tras un acuerdo de paz, si intenta atacar de nuevo a Ucrania, la reacción será devastadora", ha expuesto Rutte, quien ha resumido que con este objetivo "es como se están diseñando las garantías de seguridad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La FIFA baja los precios de sus entradas para el Mundial de 2026

Tras una ola de protestas por los elevados costos detectados en la venta, el organismo rector del fútbol mundial habilita un lote limitado de boletos a menor valor tras intensas negociaciones con federaciones y grupos de aficionados

La FIFA baja los precios

Marc Ciria anuncia su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona como líder de 'Moviment 42'

Ante cientos de asistentes, el economista explicó los pilares de una propuesta que busca transformar el club catalán con una gestión innovadora y moderna, centrando su apuesta en la transparencia, la participación de los socios y un modelo de financiación sostenible

Marc Ciria anuncia su precandidatura

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de varios países, incluidos palestinos

Autoridades estadounidenses justifican el endurecimiento de restricciones sobre ciudadanos de África, Oriente Próximo y Palestina citando actividades terroristas, falta de control estatal, problemas con documentación migratoria y baja cooperación en repatriaciones, según fuentes oficiales y medios locales

Trump amplía la prohibición de

La ONU critica la opacidad de los decretos de Maduro sobre el estado de conmoción externa en Venezuela

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que medidas implementadas en Venezuela elevan el clima de temor, represión y desconfianza social, dificultando la evaluación internacional sobre derechos civiles y libertades fundamentales en el actual contexto político

La ONU critica la opacidad

Economía (AMP)- Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

Washington evalúa implementar cupos y límites a multinacionales europeas en respuesta a normas aplicadas en Europa, mientras advierte que la situación podría afectar a referentes de servicios y tecnología e impulsar medidas que alteren el equilibrio comercial transatlántico

Economía (AMP)- Estados Unidos acusa