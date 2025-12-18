Agencias

Microsoft, Nvidia, OpenAI y otras 21 tecnológicas se unen a Misión Génesis, proyecto de IA lanzado por EE.UU.

Un total de 24 empresas tecnológicas, entre las que figuran Microsoft, Nvidia u OpenAI, se han unido a la Misión Génesis lanzada por el Gobierno de Estados Unidos, la cual tiene el objetivo de ganar la carrera de la IA y asegurar la primacía tecnológica del país frente a China.

Según se desprende de un comunicado publicado por el Departamento de Energía, se han firmado dos docenas de memoranda de entendimiento con sus respectivas compañías para avanzar en el "histórico esfuerzo nacional" que verá la IA aplicada en I+D y en la defensa de la seguridad nacional.

En este sentido, las tecnológicas involucradas son Microsoft, Nvidia, Google (Alphabet), AWS (Amazon), OpenAI, Oracle, IBM, AMD, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Dell, CoreWeave, Accenture, Anthropic, Palantir, xAI, Cerebras, Periodic Labs, Armada, DrivenData, Groq, Project Prometheus, Radical AI y XPRIZE.

"La Misión Génesis ayudará a los científicos estadounidenses a automatizar el diseño de experimentos, acelerar las simulaciones y generar modelos predictivos que conducirán a avances en energía, fabricación, descubrimiento de fármacos y mucho más", ha afirmado el asistente del presidente Donald Trump y responsable de las políticas científicas y tecnológicas de la Casa Blanca, Michel Kratsios.

"La Misión Génesis transformará nuestro país, ya que unirá la industria, el mundo académico y nuestros laboratorios nacionales para lograr descubrimientos científicos e innovaciones potentes y de gran impacto", ha indicado el subsecretario científico del Departamento de Energía y director de la Misión Génesis, Darío Gil.

