María y José, migrantes detenidos: una iglesia de Texas manda mensaje político de Navidad

Austin (EE.UU.), 18 dic (EFE).- Una iglesia metodista en Texas (EE.UU.) decidió darle un tono político al pesebre navideño este año: María y José están rodeados por las rejas de un centro de detención para inmigrantes mientras la figura del niño Jesús se ausenta de la estampa.

Alrededor de las figuras hay una serie de pancartas con los mensajes que rezan "Santo sea el refugiado" y "Santos son los señalados y perseguidos".

En un mensaje anunciando la instalación del pesebre, la iglesia explicó que su página de Facebook que se trata de una "oración en forma de familia".

"Este año, colocamos a la Sagrada Familia en un espacio donde mucha gente duerme ahora mismo: lonas, cercas, alambre áspero. No para impactar, sino para expresar la verdad", lee el mensaje.

"Si el amor llegó al mundo a través de una familia sin espacio, entonces cada vecino sin hogar importa. Cada migrante importa. Cada familia que busca seguridad importa", concluye la publicación.

En una entrevista con el portal especializado en temas religiosos, UMN News, la líder de esta congregación, la reverenda Rachel Griffin-Allison, explicó que para su iglesia era importante "ilustrar el paralelo entre lo que está pasando en nuestro mundo y lo que entendemos que sucedió en la historia bíblica del nacimiento de Jesús".

Esta congregación cristiana no es la única en Estados Unidos que ha aprovechado para comparar la situación actual en el país, con las cada vez más agresivas políticas anti-migración del presidente Donald Trump, con las historias de la Biblia.

En estados como Illinois o Massachussets, regiones donde se ha notado especialmente la presencia de agentes federales y se han llevado a cabo cientos de detenciones, también han levantado pesebres con un mensaje en contra del actual Gobierno.

Trump se aupó al poder prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE.UU. Sin embargo, en su primer año de Gobierno ha expulsado a 600.000 personas, según datos oficiales, por debajo de las 685.000 deportaciones que se vieron en el año fiscal 2024 bajo su sucesor, Joe Biden. EFE

