La inversión en IA podría superar 500.000 millones de dólares en 2026, según Goldman Sachs

Nueva York, 18 dic (EFE).- Las empresas tecnológicas proyectan un aumento histórico en su inversión en inteligencia artificial (IA), con estimaciones que sitúan el gasto de capital de los grandes "hyperscalers" -empresas que operan centros de datos a gran escala como Amazon, Microsoft o Google- por encima de los 500.000 millones de dólares en 2026, según un informe de Goldman Sachs Research.

En 2025, estas compañías invirtieron entre 300.000 y 380.000 millones de dólares en infraestructura tecnológica e IA, según estimaciones del sector.

El incremento refleja "la creciente importancia de la IA en la estrategia corporativa", según el informe, publicado este jueves, aunque los analistas de la firma advierten de que los inversores son "cada vez más selectivos" a la hora de recompensar a las compañías que apuestan por esta tecnología.

El informe destaca que las proyecciones de gasto de capital para 2026 fueron revisadas al alza tras los resultados del tercer trimestre de las principales empresas relacionadas con la infraestructura de IA, pasando de 465.000 millones de dólares a 527.000 millones.

Sin embargo, el comportamiento de las acciones muestra divergencias: los inversores se han alejado de "compañías cuya expansión en infraestructura afecta a su rentabilidad operativa y cuya inversión se financia con deuda".

En contraste, se han premiado aquellas "empresas que demuestran una relación clara entre gasto de capital e ingresos", como los gigantes de la computación en la nube Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Goldman Sachs señala que se espera que la adopción de IA impulse la productividad económica en el medio plazo, aunque por el momento los inversores se centran en obtener "ingresos inmediatos".

Entre los principales beneficiarios de esta inversión se encuentran semiconductores, operadores de centros de datos, proveedores de hardware tecnológico y empresas de energía, cuyos rendimientos bursátiles han superado el crecimiento esperado de sus beneficios por acción.

El informe también identifica oportunidades en firmas de software y servicios que desarrollan plataformas de IA y bases de datos, cuyos ingresos podrían crecer gracias a la adopción de esta tecnología por parte de las empresas.

Sin embargo, advierte que las compañías aún enfrentan incertidumbre sobre cuándo y en qué medida se reflejarán estos beneficios en sus resultados financieros.

En cuanto a las proyecciones de gasto, los "hyperscalers" mostraron un crecimiento de capital del 75 % interanual en el tercer trimestre, con expectativas de desaceleración al 25 % a finales de 2026, según Goldman Sachs.

La firma señala que los analistas han subestimado sistemáticamente la inversión en tecnología en los últimos años y que "factores como la capacidad de financiamiento y la demanda de los inversores limitarán más la expansión que la liquidez de las empresas".

A pesar de la volatilidad en los mercados y de las alertas de una burbuja en el sector, las grandes tecnológicas continuaron dominando en 2025 los principales índices bursátiles: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y Alphabet representan una parte significativa del S&P 500 y del Nasdaq, consolidándose como motores del mercado más allá del auge inicial de la IA.

Los expertos estiman que la adopción empresarial de la IA tendrá un impacto económico acumulado de 19,9 billones de dólares en la economía mundial hasta 2030, representando alrededor del 3,5 % del PIB global ese año, según un reciente estudio de IDC, firma especializada en análisis y consultoría tecnológica. EFE