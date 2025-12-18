Agencias

Israel anuncia planes para abrir en 2026 una Embajada en Fiyi

Guardar

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves planes para abrir una Embajada en Fiyi en 2026, después de que el país oceánico diera el paso de abrir en Jerusalén su legación diplomática en Israel durante una visita de su primer ministro, Sitiveni Rabuka, en septiembre de este mismo año.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha señalado en su cuenta en la red social X que ha comunicado esta decisión a Rabuka durante una conversación telefónica. "He informado al primer ministro (de Fiyi) de mi decisión de abrir una Embajada israelí en Fiyi en 2026", ha sostenido.

"Fiyi es uno de los apoyos más consistentes de Israel, también en el seno de Naciones Unidas", ha manifestado, antes de incidir en que la apertura de esta Embajada "reforzará las relaciones entre los dos países y ayudará a cultivar nuestra duradera amistad y fortalecer nuestra cooperación a nivel de desarrollo, economía, seguridad y más".

En este sentido, el jefe de la diplomacia israelí ha hecho hincapié en que "la Embajada de Israel en Fiyi reforzará la presencia de Israel en la totalidad de la región del Pacífico, que es amistosa con Israel, y profundizará los lazos con otras naciones insulares del Pacífico".

La decisión de Fiyi de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel fue aplaudida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y criticada duramente por el Ejecutivo palestino y el resto de facciones palestinas, encabezadas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que hablaron de violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AESAF ve "un grave perjuicio para reputación de árbitros y del fútbol" las acusaciones de Florentino Pérez

AESAF rechaza tajantemente los señalamientos del presidente del Real Madrid y advierte que actos y declaraciones sin fundamentos afectan la imparcialidad en la competición, generan violencia y deterioran tanto la confianza social como el respeto institucional hacia los colegiados

La AESAF ve "un grave

Kast desdeña las advertencias de Maduro sobre los migrantes venezolanos en Chile: "Me tiene sin cuidado"

La tensión entre Santiago y Caracas escala luego de que el presidente electo chileno descartara las advertencias emitidas desde Venezuela sobre la protección de su diáspora en el país ante la inminente implementación de nuevas restricciones fronterizas y expulsiones

Kast desdeña las advertencias de

Ganadores del Sájarov reivindican el periodismo libre frente a deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia

Durante la ceremonia del Premio Sájarov 2025 en Bruselas, familiares de periodistas encarcelados advirtieron sobre el aumento de la represión y la influencia rusa en Europa del Este, reclamando protección de derechos fundamentales y acciones contundentes por parte de la Unión Europea

Ganadores del Sájarov reivindican el

Marcus Rashford pide sitio en el Barça de Flick a base de goles y asistencias

Marcus Rashford pide sitio en

El superávit comercial de la eurozona se duplica en octubre, hasta los 18.400 millones de euros

Las ventas externas de la zona euro aumentaron, mientras que las compras al exterior descendieron, alcanzando un saldo récord según Eurostat, que señala el papel clave de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos en el desempeño comercial del bloque

El superávit comercial de la