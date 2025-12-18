Agencias

El Gobierno, sobre la aprobación de Mercosur: si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más

El Gobierno ha defendido en los márgenes de la cumbre de líderes que se celebra este jueves en Bruselas la necesidad de sacar adelante el acuerdo de Mercosur cuanto antes, alegando que si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más.

Así lo han asegurado fuentes del Gobierno antes de que trascendiera el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete de que la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur finalmente no se firmará este sábado, sino que ha sido aplazado al próximo mes de enero.

Ante esa previsión, el Gobierno había detallado que va a empujar durante la cumbre a todos los niveles para que se produzca un acuerdo lo antes posible, si bien habían restado importancia a la posibilidad de que no salga adelante alegando que se puede esperar algo más.

Esas mismas fuentes han señalado que este tratado comercial de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lleva tramitándose 25 años, y que aunque es fundamental sacarlo lo antes posible, podía no obtener el visto bueno de una mayoría cualificada de los Veintisiete esta semana.

Si puede salir adelante este mismo jueves, argumentan, mejor, pero también se podría sacar el mes que viene. Señalan además que hay países que están esperando a las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que entre otras cosas prevé la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.

Estas normas, sin embargo, siguen pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Emmanuel Macron a su llegada a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta ver que las medidas se materialicen y que se desarrollen otras iniciativas anunciadas por Bruselas como el refuerzo de los controles en las aduanas.

MÁS OPTIMISTAS CON LA POSICIÓN DE ITALIA

El Ejecutivo también se ha pronunciado sobre la llamada que han mantenido este mismo jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente brasileño, Lula da Silva, en el que la italiana le ha trasladado a su homólogo que está preparada para firmar el acuerdo apenas se garanticen las respuestas necesarias a los agricultores.

"El Gobierno italiano está dispuesto a suscribir el acuerdo en cuanto se proporcionen las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y pueden definirse en plazos breves", han señalado fuentes del Palacio Chigi.

Ante esto, el Ejecutivo se ha mostrado más optimista que estos días atrás ante la posibilidad de que Italia acabe finalmente aprobando el acuerdo, ya que creen que la adopción definitiva del acuerdo del Parlamento y el Consejo les daría más tranquilidad.

