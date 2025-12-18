El banco central de México recorta en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7%

La Junta de Gobierno del Banco de México alcanzó consenso para mantener el ciclo de reducción de tasas, apoyando su decisión en la continuidad de una economía interna caracterizada por debilidad y en el contexto de una notoria volatilidad en el tipo de cambio. Conforme informó el medio, la entidad monetaria recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola en el 7 %. Este movimiento responde a los complejos riesgos identificados por la institución, que incluyen incertidumbre internacional, presiones cambiarias y la posibilidad de ajustes en las políticas comerciales de socios estratégicos, especialmente Estados Unidos, que podrían impactar de manera directa las condiciones inflacionarias y la estabilidad macroeconómica de México.

Tal como reportó el medio, la reciente decisión de política monetaria se enmarca en una coyuntura internacional donde aumentan la volatilidad de los mercados financieros y la presión sobre las monedas emergentes. El Banco de México subrayó la necesidad de mantener vigilancia sobre riesgos provenientes del exterior y sobre los efectos potenciales de modificaciones en el entorno comercial internacional, destacando su relevancia para la economía mexicana. Asimismo, la entidad indicó que un entorno exterior incierto refuerza la obligación de adoptar una postura prudente y flexible, que permita responder con oportunidad a factores imprevistos.

De acuerdo con el reporte del medio, en la presentación de la más reciente decisión de política monetaria, el Banco de México revisó sus previsiones para el rumbo de la inflación nacional. El organismo anticipa que el descenso en los precios de los servicios requerirá más tiempo de lo esperado, lo que motivó un ajuste al alza en sus proyecciones de inflación tanto general como subyacente para el cuarto trimestre de 2025, así como para los dos periodos subsecuentes. Ahora, el Banco de México prevé un regreso a la meta oficial de inflación solo hasta el tercer trimestre de 2026.

El medio detalló que el ajuste a la baja en la tasa de interés se produce tras observar que la inflación general aumentó del 3,63 % al 3,80 % entre la primera quincena de octubre y la de noviembre, atribuyendo este crecimiento principalmente al encarecimiento de mercancías no alimenticias. Esta dinámica en los precios generó la necesidad de recalibrar las expectativas para los próximos trimestres, con un énfasis en la duración de la corrección en el rubro de servicios.

Según destacó el medio, el Banco de México identificó el riesgo de futuras alteraciones en las políticas comerciales de Estados Unidos como un factor determinante en la actual estrategia monetaria. La posibilidad de que el marco comercial internacional experimente cambios, debido a decisiones de los principales socios económicos de México, representa una fuente de incertidumbre tanto para la inflación nacional como para la estadounidense. Esta perspectiva exige al banco central una vigilancia estrecha sobre la estabilidad de los mercados y un monitoreo constante de variables externas e internas.

La entidad se refirió, conforme recogió el medio fuente, a la persistente debilidad del sector productivo interno, elemento que condiciona su postura actual. La previsión del Banco de México indica que esta tendencia de bajo dinamismo continuará, como mínimo, hasta el último trimestre de 2025. Además, la institución reconoció la apreciación del peso frente al dólar en el periodo reciente, un fenómeno que coexistió con el alza mencionada en los precios al consumidor.

El informe más reciente citado por el medio señala que la Junta de Gobierno decidirá con cautela los momentos y la magnitud de futuros recortes en la tasa de interés, priorizando la evaluación cuidadosa de las condiciones inflacionarias y cambiarias. La estrategia adoptada buscará adaptarse a cualquier variación significativa, orientándose siempre hacia la estabilidad financiera y el cumplimiento de la meta inflacionaria a mediano plazo.

Según consignó el medio, el Banco de México reforzó el mensaje de priorizar un enfoque que combine la atención al escenario internacional con un diagnóstico riguroso de la economía interna. Los riesgos asociados a la introducción de nuevas estrategias comerciales por parte de los Estados Unidos forman parte esencial de los análisis de la autoridad monetaria, conscientes de la repercusión de tales movimientos en los balances inflacionarios y en la estructura de los mercados nacionales.

De acuerdo con lo difundido por el medio, la política monetaria permanecerá atenta a cualquier signo de volatilidad en los mercados de capital global, así como a las modificaciones que puedan presentarse en las reglas comerciales de los países que más inciden sobre la economía mexicana. La institución reiteró su compromiso de vigilar la evolución de los datos económicos nacionales y las variables de precios, con el objetivo de ofrecer respuestas puntuales ante eventuales aumentos inflacionarios.

El medio agregó que, en el análisis del Banco de México, la exposición del país a factores de inestabilidad internacional y a la debilidad estructural de la economía obligan a un enfoque prudente en la conducción de la política monetaria. La entidad reiteró su disposición a ajustar sus decisiones conforme lo exijan las circunstancias, priorizando la estabilidad de los mercados financieros y el retorno gradual de la inflación hacia el rango objetivo delineado por el banco central.

Finalmente, el organismo, en declaraciones recogidas por el medio, señaló que la prioridad institucional radica en respaldar a la economía y mantener la sostenibilidad en el largo plazo ante un panorama internacional incierto y en permanente transformación, en el que los movimientos de las economías líderes pueden condicionar las variables macroeconómicas locales.