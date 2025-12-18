Dos migrantes detenidos por ICE piden a tribunal que ordene atención médica de urgencia

“El señor Viera Reyes podría tener cáncer de próstata que habría sido identificable y tratable con la intervención médica adecuada, lo que hubiera permitido una recuperación completa”, aseguró el especialista Todd Randall Wilcox ante el tribunal, enfatizando la urgencia médica del caso. La intervención judicial que buscan los abogados responde a la situación crítica de dos migrantes detenidos en el Centro de Detención de California City, quienes solicitaron a un tribunal federal medidas inmediatas para acceder a tratamiento de salud, reportó la agencia EFE.

Según detalló la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la petición legal se presentó para exigir que se proporcione atención médica de urgencia a Yuri Roque Campos y Fernando Viera Reyes, ambos recluidos en esa cárcel migratoria –la más grande del estado de California y con antecedentes de demandas por negligencia de atención. De acuerdo con la información difundida por EFE, los abogados de los detenidos presentaron una moción ante el Tribunal del Distrito Norte de California, sustentada en declaraciones juradas de especialistas médicos que advierten sobre el riesgo de muerte o daños irreparables ante la falta de atención inmediata.

Campos, diagnosticado con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras dolencias graves, requiere controles médicos frecuentes y tratamientos que sólo especialistas cardíacos pueden suministrar. Sin embargo, desde su traslado al centro el 5 de septiembre, las autoridades migratorias (ICE) le negaron acceso a consultas especializadas y a los medicamentos fundamentales para el manejo de su condición. “Temo morir aquí porque California City no me proporciona la atención médica necesaria”, expresó Campos en un comunicado citado por EFE. Es padre de tres hijos y su familia desconoce si podrá recibir asistencia a tiempo.

Respecto a Viera Reyes, los abogados subrayaron que existen resultados de análisis previos que indican una alta probabilidad de cáncer de próstata. Desde finales de agosto, fecha de su internación en el mismo centro, experimenta síntomas que se han intensificado, como sangrado urinario y dolores intensos, compatibles con el diagnóstico inicial. La declaración jurada del médico Todd Randall Wilcox, presentada ante el tribunal, reiteró la necesidad de una acción médica inmediata: “Una mayor demora es médicamente imprudente y coloca al señor Viera Reyes en un riesgo considerable de sufrimiento innecesario o muerte”.

EFE informó que tanto Campos como Viera Reyes forman parte de una acción legal que involucra a otros cinco detenidos. Estos migrantes habían presentado anteriormente una demanda colectiva contra la Administración del expresidente Donald Trump por las condiciones calificadas como inhumanas en el Centro de Detención de California City. La representación legal corre a cargo, además de la ACLU, de Prison Law Office, el bufete Keker Van Nest & Peters LLP y la Coalición de California para la Justicia de los Inmigrantes.

La crisis sanitaria reportada en el centro ha sido motivo de varias demandas previas relacionadas con la supuesta negligencia en el trato a los internos, consignó EFE. Las organizaciones involucradas en la defensa de los detenidos reclaman al tribunal que ordene a ICE facilitar de inmediato los exámenes, medicamentos y consultas con expertos médicos necesarios para evitar daños irreversibles o el fallecimiento de los afectados.

La moción introducida por los abogados recibió sustento en las opiniones de especialistas, quienes atribuyeron la gravedad de ambos casos a la ausencia de diagnósticos y tratamientos oportunos. En los documentos presentados al tribunal, figura la advertencia de que el tiempo es un factor determinante y que cada día sin atención especializada incrementa los riesgos para los dos migrantes.

Mientras tanto, familiares y organizaciones migratorias expresaron preocupación por la incertidumbre que enfrentan los internos con padecimientos graves, a la espera del pronunciamiento judicial que podría obligar a ICE a conceder los cuidados médicos requeridos con carácter de urgencia, según reportó EFE.