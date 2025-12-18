Crónica del Real Madrid - París Basketball, 95-90

En la recta final de la primera parte, Théo Maledon consiguió para la Euroliga una marca sin precedentes. Su enceste al término del primer cuarto ante Real Madrid no solo sumó en el marcador del encuentro, sino que representó el punto número un millón de la competición desde el arranque de su etapa moderna, según la cobertura publicada. Este logro individual se enmarcó en un encuentro donde el conjunto dirigido por Sergio Scariolo se impuso a París Basketball por 95-90 en el Movistar Arena de Madrid, afianzando su posición entre los seis primeros de la tabla continental y rubricando su décima victoria europea de la temporada.

De acuerdo con la crónica del medio, el Real Madrid afrontó el reto tras haber caído frente a Armani Milan, por lo que el triunfo ante el equipo francés resultó esencial para disipar dudas y remontar en un calendario de alta exigencia. El París Basketball, por su parte, llegó tras encadenar cuatro derrotas, pero mostró una actitud y nivel competitivo que dificultaron el desempeño blanco a lo largo de todo el partido. Ambos equipos presentaron sus formaciones iniciales con Facundo Campazzo, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Chuma Okeke y Edy Tavares por los locales, y Nadir Hifi, T.J. Morgan, Amath M'Baye, Collin Stevens e Ibrahima Faye en el cuadro visitante, detalló la fuente.

El medio refirió que el enfrentamiento se caracterizó por el equilibrio durante los tres primeros parciales, con alternancia en el dominio del marcador y sucesivas rachas ofensivas y defensivas por parte de ambas escuadras. La primera mitad concluyó con un tanteo de 49-50 favorable a París Basketball, manteniendo la incertidumbre sobre el desenlace hasta los últimos minutos. Real Madrid recibió 50 puntos en los dos primeros cuartos, algo poco habitual bajo la tutela defensiva de Scariolo. No obstante, el impacto de los aportes ofensivos de Okeke y la constancia de Maledon sostuvieron a los locales en el duelo durante los instantes complicados.

París Basketball halló en Sebastián Herrera una fuente de intensidad y en Jared Rhoden a su máximo artillero, quien firmó 19 puntos. El medio precisó que la gestión de los minutos finales definió la noche, con Usman Garuba erigiéndose como pieza decisiva tras reincorporarse en la segunda mitad a pesar de sumar varias faltas personales. Edy Tavares aportó solidez bajo el aro, sumando 16 puntos y una valoración de 22, asegurando la última línea en los compases finales. También Trey Lyles sobresalió, alcanzando 14 unidades, muchas de ellas clave desde el triple en el tramo definitivo.

París Basketball se topó con dificultades ante la presión defensiva propiciada por el cuadro local cuando el resultado se acercaba a la definición. Facundo Campazzo, de acuerdo con el medio, se encargó de la vigilancia directa sobre Nadir Hifi, limitando el desempeño del máximo anotador francés, quien cerró el partido con solo 11 puntos, convertido uno de sus once intentos desde el perímetro. Los últimos intentos de Herrera y Rhoden para reducir distancias no pudieron superar la respuesta defensiva de los blancos en los instantes cruciales.

El reparto de puntos en el conjunto madridista fue otro elemento destacado por la crónica. Chuma Okeke sumó 9, Gabriel Deck añadió 8 y Campazzo aportó 7, mientras desempeñó funciones estratégicas en la dirección de las ofensivas. En el equipo de París, además de Rhoden, Olivier Ouattara finalizó con 14 puntos y Sebastián Herrera con 12. A lo largo de los cuarenta minutos, no se registraron descalificaciones arbitrales, según remarcó el medio. Los parciales de 24-21, 25-29, 21-24 y 25-16 reflejaron el desarrollo ajustado y la paridad reinante hasta que el equipo local decantó el resultado en el último tramo.

Con esta victoria, el Real Madrid consolidó su permanencia en la zona alta del torneo y superó una prueba significativa ante un oponente que, pese a sumar su quinta derrota consecutiva, exigió al máximo al anfitrión con una actuación sólida y competitiva. Movistar Arena fue testigo de una contienda sin concesiones, en la que la concentración y la eficacia final resultaron determinantes para la escuadra de Scariolo, reiteró el medio. París Basketball cerró la jornada extendiendo su racha negativa pero reafirmando su capacidad de poner en aprietos a uno de los principales favoritos del campeonato. El resultado final de 95-90 sintetizó una noche en la que la historia de la Euroliga se entrelazó con la pugna táctica y el desafío deportivo, subrayó la publicación.