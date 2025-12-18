Agencias

Al menos dos muertos y diez heridos en ataques del Ejército ucraniano en el suroeste de Rusia

Al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas en distintos ataques del Ejército ucraniano contra tres localidades en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, según ha anunciado este jueves las autoridades locales.

"El ataque al puerto de Rostov provocó el incendio de un carguero, matando a dos tripulantes a bordo e hiriendo a otros tres", ha informado el gobernador de la homónima región, Yuri Slyusar, en su canal de Telegram.

El ataque ha provocado a su vez un incendio sobre una superficie de 20 metros cuadrados, que ha sido posteriormente extinguido, sin dejar víctimas, de acuerdo a las informaciones de los servicios de emergencia citados por el dirigente.

Otro bombardeo ha dejado en la localidad de Bataisk al menos una víctima mortal, que ha fallecido ya estando ingresada en el hospital. Además han sido hospitalizadas otras dos personas, de los otros seis heridos que se han registrado hasta el momento.

El gobernador, que ha transmitido su "más sentido pésame" a los seres queridos de las víctimas, ha indicado que también la localidad de Taganrog, a orillas del mar Negro, ha sido atacada, si bien no ha precisado la existencia de muertos ni heridos.

