Aena compra participaciones en los aeropuertos británicos Leeds Bradford y Newcastle por 309 millones

Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, ha alcanzado un acuerdo con InfraBridge para adquirir el 51% del capital de la nueva sociedad holding propietaria y gestora del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del aeropuerto de Newcastle, ambos ubicados en Reino Unido, por un importe de 270 millones de libras (unos 309 millones de euros).

Según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), InfraBridge Investors será el titular del 49% restante de la nueva sociedad.

La operación está sujeta a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y su finalización tendrá lugar una vez que se hayan cumplido todas las condiciones. Aena prevé que el cierre de la operación se produzca en el segundo trimestre de 2026.

Con esta transacción, Aena adquiere exposición en dos activos en propiedad, no regulados y de tamaño medio en el Reino Unido, lo que, para la compañía, representa "un fortalecimiento significativo" de su posición en el mercado aéreo británico, complementando su participación actual en el Aeropuerto de Londres Luton.

Leeds Bradford es un aeropuerto en propiedad y no regulado, 100% propiedad de InfraBridge, ubicado en el centro-norte de Inglaterra, dentro de las regiones de Yorkshire y Humber, con una población de 5,6 millones de personas. El área de captación del aeropuerto es de aproximadamente 13,5 millones de pasajeros anuales.

Según ha explicado Aena, Leeds es la cuarta ciudad más grande del Reino Unido y la segunda mayor región metropolitana fuera de Londres. Este aeropuerto gestionó 4,3 millones de pasajeros en el ejercicio fiscal 2025, con un tráfico mayoritariamente emisor, de perfil turístico europeo, y base principal de Jet2.com, presente desde 2003 y que actualmente cuenta con 16 aeronaves.

Por su parte, Newcastle es un aeropuerto en propiedad y no regulado, con una superficie de 490 hectáreas, ubicado en el noreste de Inglaterra. Su área de influencia alberga a 3 millones de personas, sin aeropuertos competidores importantes en un radio de 100 millas. Este activo está actualmente controlado por InfraBridge (49%) y LA7 (51%), un grupo formado por los siete municipios cercanos.

En 2024, este aeropuerto gestionó 5,2 millones de pasajeros y su tráfico es mayoritariamente emisor, con un perfil turístico europeo y una buena diversificación en la oferta de aerolíneas, según ha destacado Aena.

