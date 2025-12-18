Accenture gana 1.884 millones en su primer trimestre fiscal, un 2,9% menos, y recorta ligeramente previsiones

El aumento de la proporción de ingresos provenientes de sectores como el financiero, tecnológico y de productos ha resaltado dentro de los resultados trimestrales de Accenture, mientras que la división de salud y servicios públicos experimentó una leve contracción, según informaciones referidas por el medio original. Sobre este contexto sectorial, la firma multinacional presentó un beneficio neto atribuido de 1.884 millones de euros en su primer trimestre fiscal de 2026, cifra que supone una reducción del 2,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El conglomerado tecnológico, que concluyó su trimestre el 30 de noviembre, reconoció además la influencia determinante de la inteligencia artificial en la generación de nuevos negocios.

Según señaló la fuente, los nuevos pedidos relacionados con aplicaciones de inteligencia artificial sumaron un total de 1.874 millones de euros, ilustrando la tendencia de crecimiento de la demanda en este rubro específico. A nivel global, el volumen total de encargos alcanzó los 17.887 millones de euros. En este tramo, Accenture reportó que treinta y tres clientes formalizaron contratos trimestrales superiores a los 85,2 millones de euros, señalando la existencia de grandes proyectos ligados al avance tecnológico y la automatización.

Los resultados financieros correspondientes al trimestre reflejaron un avance de la facturación general de un 5,9% respecto al mismo periodo del año pasado, situando los ingresos en 15.964 millones de euros, según datos facilitados por el medio mencionado. El análisis por divisiones mostró que el área de productos sumó 4.890 millones de euros, con un incremento del 5,8%. La división financiera logró una expansión particularmente destacada, con un aumento del 13,7% y un total de 3.068 millones de euros en ingresos. Por su parte, el segmento de medios y tecnología registró una subida del 8,5% hasta 2.642 millones de euros, mientras que recursos aportó 2.129 millones de euros, cifra que corresponde a una mejora interanual del 3,1%. Dentro de este marco, la excepción se observó en la unidad de salud y servicios públicos, donde los ingresos fueron de 3.234 millones de euros, representando una caída del 0,4%.

De acuerdo con la publicación original, los gastos operativos totales de Accenture durante el primer trimestre fiscal se incrementaron un 7,6%, alcanzando los 12.556 millones de euros. Este aumento en los costes operativos coincidió con la aprobación de estrategias orientadas a compensar los desafíos del entorno económico y laboral. Aprovechó la ocasión para anunciar una elevación del dividendo trimestral del 10%, estableciéndolo en 1,39 euros por acción. Este dividendo será distribuido el 13 de febrero para los accionistas registrados al cierre del mercado el 13 de enero, de acuerdo con la información proporcionada por la fuente.

En lo referente a las previsiones para el segundo trimestre fiscal de 2026, Accenture compartió proyecciones que anticipan ingresos ubicados entre 14.778 y 15.332 millones de euros, intervalo que supondría un crecimiento situado entre el 1% y el 5% en moneda local, tal como consignó el medio. Para el conjunto del año fiscal, la empresa aspira a ver un avance de la facturación global del 2% al 5%.

El beneficio diluido por acción ajustó sus previsiones a la baja: la compañía ahora espera que se sitúe entre 11,17 y 11,50 euros, resultado ligeramente inferior al rango previamente comunicado en septiembre, que iba de 11,23 a 11,56 euros, detalló el mismo medio. La decisión de revisión obedece tanto a la cautela por el contexto económico mundial como a la evolución propia de los márgenes operativos y la demanda sectorial.

Tal como ha publicado el medio, Accenture mantiene en vigor un plan de reorganización interna anunciado en septiembre pasado. Dicha reestructuración, con una duración prevista de seis meses y un presupuesto global de 736,8 millones de euros, incluye costes desplegados en dos tramos: 523,8 millones de euros en el cuarto trimestre fiscal de 2025 y 212,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026. Las medidas, puntualizó la información, buscan optimizar la estructura de personal y los procesos de la empresa en función de las tendencias de mercado y los retos de la coyuntura global.

Julie Sweet, presidenta y consejera delegada de la compañía, remarcó para el medio que Accenture "ha logrado un crecimiento de los ingresos del 5% en moneda local, lo que queda en la mitad superior de nuestras previsiones, al tiempo que seguimos ganando cuota de mercado". La directiva relacionó estos avances principalmente con la guerra tecnológica, la digitalización acelerada, y el impulso de pedidos de inteligencia artificial avanzada, área donde la empresa ha demostrado capacidad para captar grandes contratos y transformar su cartera de servicios.

El medio original precisó que estos movimientos estratégicos apuntan a consolidar las posiciones de la empresa frente al ciclo de transformaciones digitales en la economía global. Al mismo tiempo, la estructura de ingresos diversificada, junto con la implementación de ajustes internos y la política de dividendos, marcan el rumbo de Accenture para lo que resta del ejercicio y prospectiva de consolidación en el campo de la tecnología aplicada a la industria, las finanzas, los recursos y la automatización de procesos. Estos parámetros constituyen la hoja de ruta de la multinacional para afrontar tanto los retos como las oportunidades asociados a la nueva demanda identificada en el periodo analizado.