Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Wodan AI, 'startup' hispano-belga especializada en la ejecución de modelos de IA sobre datos cifrados, ha cerrado este miércoles una ronda pre-semilla de dos millones de euros liderada por JME Ventures, Swanlaab y Adara Ventures, además de contar con la participación de Scale Fund, con el objetivo de impulsar la próxima generación de "IA soberana" en Europa.

La compañía ha detallado en un comunicado que la inversión les permitirá consolidar su infraestructura tecnológica y posicionarse como un referente europeo en IA segura y privada.

"Un ámbito estratégico para la autonomía digital de la Unión Europea", han circunscrito al respecto para señalar la importancia de esta cuestión sobre sectores críticos como banca, defensa, administraciones públicas, salud e infraestructuras esenciales.

La 'startup', fundada por Bob Dubois y Manuel Pérez Yllan, desarrolla tecnología basada en cifrado homomórfico que permite ejecutar modelos de Machine Learning, Computer Vision y grandes modelos de lenguaje (LLMs) directamente sobre datos totalmente cifrados, sin que la información sensible sea expuesta y cumpliendo los requisitos europeos en materia de privacidad, regulación y soberanía digital.

Los fondos captados se destinarán a ampliar el equipo de I+D, acelerar la hoja de ruta técnica y extender la plataforma a modelos avanzados de Computer Vision y LLMs cifrados, con el objetivo de convertirse en la primera empresa europea capaz de aplicar estas tecnologías a escala real, así como a reforzar la capacidad comercial y avanzar en la firma de contratos con organizaciones de toda Europa.

Desde Swanlaab, el socio Juan Revuelta ha señalado que invierten en "equipos capaces de marcar la próxima ola tecnológica".

"Wodan AI está construyendo una capa de infraestructura esencial para que la adopción de IA en empresas sea segura, fiable y escalable. Su tecnología aporta valor inmediato y tiene el potencial de convertirse en estándar", ha enlazado respecto a su apuesta de inversión.

Además, han reseñado que España desempeñará un papel central en la estrategia de la compañía, toda vez que trasladarán la sede global a Madrid y concentrarán en el país todo su equipo de I+D.

De hecho, han adelantado que ya desarrollan pilotos con una entidad financiera española y que operarán desde esta base para Europa y Latinoamérica.

"España reúne el talento técnico necesario para desarrollar tecnologías críticas de IA soberana", ha destacado el director técnico y cofundador de la empresa, Manuel Pérez Yllan.

"Con la sede, el centro de I+D y el crecimiento del equipo en Madrid, queremos consolidar en España un polo europeo de referencia en IA privada, segura y preparada para los sectores más exigentes", ha añadido.