Rusia dice que las propuestas de Ucrania al plan de EEUU revelarán la voluntad de paz de Zelenski

El Kremlin ha afirmado este miércoles que las propuestas presentadas por Kiev al plan de paz planteado por Estados Unidos en el marco de los últimos contactos, en los que participan socios europeos de Ucrania, demostrarán si Kiev tiene intención de lograr un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

"Todo estará claro cuando veamos los documentos que surjan de las discusiones entre estadounidenses, europeos y ucranianos", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado sobre unas palabras del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en las que sostuvo que tanto Kiev como Moscú tienen voluntad de lograr un acuerdo de paz.

"No haría predicciones o daría valoraciones ahora mismo", ha señalado Peskov, quien ha apuntado además que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, "tiene la oportunidad de entender mejor" la postura de Moscú sobre la situación cada vez que se mantienen "nuevos contactos".

Asimismo, ha reiterado que la postura de Rusia sobre el posible despliegue de tropas internacionales en Ucrania al hilo de un acuerdo de paz "es bien conocida, absolutamente consistente y clara", si bien ha reseñado que "es un asunto que puede discutirse", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido además de que cualquier nueva sanción que pueda imponer Estados Unidos sobre Moscú "sería negativa para una mejora de las relaciones, obviamente", después de que surgieran informaciones sobre la posibilidad de que Washington imponga nuevas medidas contra el sector energético ruso si no hay un acuerdo.

