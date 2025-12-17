Rosa Benito aclara si estará en el cumpleaños de José Ortega Cano

Durante el reciente encuentro navideño organizado por Shine Iberia en Madrid, Rosa Benito confirmó a la prensa su compromiso de asistir al cumpleaños setenta y dos de José Ortega Cano, acto que se celebrará el 23 de diciembre, y negó las versiones sobre un posible distanciamiento con el torero. El medio informativo detalló que, con esta declaración, Benito busca reforzar la imagen de cohesión en el entorno de la familia Ortega Cano, marcada este año por la exposición pública de conflictos y el impacto de la pérdida de Michu, madre de Rocío, nieta de Ortega Cano.

Según consignó la fuente, la fiesta navideña de la productora reunió a reconocidas figuras del entretenimiento, como la exmujer de Carlos Herrera, José Manuel Parada, Quique Torito y Valeria Ros. El evento sirvió para celebrar los éxitos recientes de formatos televisivos como ‘Masterchef Celebrity’, ‘Maestros de la Costura’ y ‘Decomasters’. En este contexto, Benito aprovechó para compartir sus deseos personales y poner el foco en la salud y el bienestar de sus seres queridos, enfatizando: “Salud para los míos, salud para la gente. Y es lo más bonito, porque teniendo salud se tiene todo”. Así presentó como prioridad el contexto familiar frente a las polémicas, según informó el medio.

La colaboradora televisiva, conocida por su vínculo con Rocío Jurado, evitó alimentar los rumores sobre tensiones internas dentro de la familia Ortega Cano. Al consultarle sobre su presencia en la próxima celebración de cumpleaños, manifestó su intención de acompañar a Ortega Cano en esa fecha señalada: “Estaremos, si Dios quiere estaremos ahí”, según recogió el medio. Estas palabras descartaron de manera explícita cualquier especulación sobre su ausencia o un posible enfriamiento de la relación familiar.

El año en curso trajo situaciones complicadas para el círculo del torero, como la muerte de Michu, cuyo fallecimiento afectó tanto a los abuelos como a los nietos. Además, las divergencias entre Ana María Aldón y Gloria Camila han estado en el centro del debate mediático. A pesar de estos retos, Benito remarcó la fortaleza de la unión familiar y minimizó el impacto de los comentarios externos: "Bueno, si es que hablar siempre se habla... mi madre decía que hablaban de Jesucristo, imagínate", expresó con serenidad y una sonrisa, en alusión a la persistencia de los rumores, según publicó el medio.

En el plano personal, Benito abordó los detalles sobre su vida sentimental tras su divorcio de Amador Mohedano en 2013. Ante la pregunta sobre la posibilidad de una nueva relación, respondió de manera clara: “¿Por qué? Si tengo todo el amor de mis hijos y de mis nietos?”, frase reportada por el medio. Con esto, dejó patente que el afecto de su entorno familiar permanece como su principal fuente de satisfacción y apoyo.

Sobre su reciente participación televisiva, el medio recordó que Benito formó parte de la última edición de ‘Masterchef Celebrity’, programa que concluyó con la victoria de Mariló Montero. Aunque Benito no obtuvo el primer puesto, distintos medios señalaron que su desempeño como concursante resaltó dentro de la competencia culinaria. Su asistencia a la fiesta navideña de Shine Iberia posibilitó el reencuentro y la celebración junto a compañeros y otras figuras del espectáculo, reforzando lazos en un ámbito profesional.

La proximidad del cumpleaños de Ortega Cano se presenta como una oportunidad para reunir a familiares y amigos cercanos del torero, en un intento por sortear el impacto de las controversias y celebrar en un ambiente de intimidad. El medio indicó que, aunque el evento se desarrollará en el ámbito privado, la atención mediática sobre figuras como Ortega Cano, Benito y sus allegados sigue generando interés público.

Durante la celebración navideña, Benito insistió en la importancia de afrontar las críticas y los desafíos con una actitud centrada en la armonía familiar. Según divulgó el medio, la colaboradora reiteró su intención de respaldar a Ortega Cano en su aniversario, destacando que las adversidades de los últimos meses fortalecieron la voluntad de unirse y avanzar como familia. La expectativa en torno a la cita familiar evidencia el peso mediático y emocional que rodea a la familia Ortega Cano y la relevancia del apoyo manifestado por Rosa Benito.