Las salvaguardas agrícolas que Bruselas diseñó para salvar el pacto con Mercosur superan el último escollo

La Comisión Europea dispuso la posibilidad de abrir investigaciones inmediatas ante signos de daños o riesgos relevantes para los productores agrícolas, y sobre esa base realizar suspensiones temporales de concesiones arancelarias a los países del Mercosur, según consignó Europa Press. Esta nueva medida, aprobada como parte del esquema de salvaguardias agrícolas, constituye uno de los instrumentos clave que Bruselas presentó como condición para que la Unión Europea siga adelante con la firma y futura ratificación del acuerdo comercial con el bloque sudamericano.

El mecanismo adoptado se sostiene en un protocolo de vigilancia constante sobre los sectores agroalimentarios considerados más vulnerables, como carne de vacuno, aves de corral, arroz, azúcar, huevos, etanol y cítricos. Según reportó Europa Press, la Comisión se comprometió a presentar informes cada seis meses al Consejo y al Parlamento Europeo, revisando la evolución de las importaciones y precios para anticipar riesgo de crisis. Si se detecta un incremento del 8% en las importaciones de estos productos o una caída equivalente en sus precios a lo largo de tres años, se facilitará la intervención mediante la suspensión inmediata de los beneficios arancelarios previamente concedidos a los países de Mercosur.

La fórmula para establecer estos umbrales surgió tras extensas negociaciones intracomunitarias, donde varios Estados miembro, en particular Francia, Italia y Polonia, expresaron preocupaciones sobre el posible impacto de la liberalización comercial en sectores agrícolas estratégicos. Francia, señala Europa Press, mantiene una actitud reticente hacia el pacto, que, aunque no logra frenar el proceso, influye significativamente en los debates internos del bloque. Italia pidió una revisión exhaustiva de las condiciones antes de avanzar en la firma definitiva.

Europa Press detalló que el sistema de salvaguardias no exige unanimidad para ser activado, pero la formalización del tratado sí requiere mayoría cualificada tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo. Actualmente, la presidencia danesa, a cargo de la dirección rotativa de la UE, solo presentará la propuesta final cuando estime que existe un respaldo suficiente entre los Estados miembro y los eurodiputados. De acuerdo con el medio, los embajadores de cada país prevén reforzar el consenso a través de nuevas reuniones de coordinación.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, argumentó, según informó Europa Press, que este mecanismo fortalece los recursos del sector agrícola ante la apertura de los mercados y permite reaccionar rápidamente en caso de fluctuaciones inesperadas que afecten la competitividad de los productores del bloque. De este modo, la UE dispone de una herramienta para enfrentar eventuales presiones derivadas del ingreso de productos agroalimentarios sudamericanos.

El texto normativo establece que, al aparecer indicios de daños, la Comisión puede iniciar investigaciones sectoriales. En función de estas, las autoridades europeas determinarán la retirada temporal de las preferencias arancelarias sobre productos concretos. Además, el régimen establece criterios para determinar la duración de las medidas y el modo de evaluar su efectividad en el mercado interno.

Europa Press puntualizó que la existencia de un mecanismo de salvaguardas se convirtió en una condición indispensable, exigida por numerosos gobiernos europeos, para aceptar la ratificación del acuerdo. Dichos países consideraron esencial contar con instrumentos defensivos frente al temor de que un aumento sostenido de importaciones sudamericanas provoque presiones sobre la viabilidad y los ingresos de los pequeños y medianos productores agrícolas de la región.

El procedimiento pendiente requiere finalizar los procesos legislativos del lado europeo y confirmar el respaldo de los veintisiete parlamentos nacionales junto con la aprobación del Parlamento Europeo en pleno. Europa Press informó que, cuando se logre la ratificación, altos dirigentes de la UE, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, viajarán a Brasil para la ceremonia oficial de firma junto a los representantes de Mercosur.

El monitoreo regular de importaciones, ya previsto en el mecanismo, permitirá que las autoridades actúen de manera anticipada, reduciendo el riesgo de daños estructurales para los agricultores europeos antes de que se concreticen los procesos de desestabilización. Europa Press detalló que esta vigilancia constante responde a la necesidad de evitar desequilibrios derivados de la liberalización gradual del comercio de productos agrícolas pactado en el acuerdo.

El modelo adoptado busca equilibrar la apertura comercial con la protección de sectores particularmente sensibles, además de atender las demandas expresadas por los Estados miembro con intereses agrarios destacados. Europa Press remarcó que la estrategia persigue mantener abiertas las oportunidades económicas sin renunciar a la capacidad de defensa frente a eventuales amenazas derivadas de la competencia.

La presidencia de Dinamarca, como responsable de guiar la agenda institucional, solo someterá el tratado a votación cuando considere garantizado el nivel de apoyo requerido. El proceso permanece en curso, mientras persiste cierta incertidumbre sobre la consolidación total del respaldo necesario en los órganos europeos, concluyó Europa Press en su reporte.