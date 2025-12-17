Matvei Safonov intervino en cuatro tiros durante la tanda de penaltis, situación que definió la suerte del Paris Saint-Germain en el Estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Catar, asegurando el sexto título del club y el cierre de una campaña inigualable bajo la gestión de Luis Enrique. Según consignó la fuente original, este desenlace permitió al PSG conquistar la Copa Intercontinental frente a Flamengo, consagración que agregó un nuevo trofeo a la vitrina parisina al término de una temporada marcada por la regularidad y la contundencia en los momentos decisivos.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la final disputada el miércoles estuvo marcada por la igualdad durante todo el tiempo reglamentario y la prórroga. El PSG tomó la delantera al minuto 38, gracias a una anotación de Khvicha Kvaratskhelia tras una acción colectiva iniciada por Désiré Doué. Instantes antes, el VAR anuló un gol del español Fabián Ruiz a los nueve minutos, tras determinar que el balón había salido antes de la finalización de la jugada, anulando así el primer grito de gol de la jornada. Esta secuencia inicial delineó un compromiso de alternativas y decisiones técnicas condicionadas por imprevistos, como la lesión sufrida por Kang-In Lee, que obligó a Luis Enrique a ajustar el esquema durante la primera parte y le restó empuje ofensivo al PSG.

Según detalló la fuente, ya en el segundo tiempo el conjunto brasileño aprovechó el cambio de dinámica. Giorgian de Arrascaeta generó un penal tras una falta cometida por Marquinhos. Jorginho asumió la responsabilidad y convirtió el empate en el minuto 62, equilibrando el marcador y renovando las aspiraciones del Flamengo. Ambos equipos recurrieron de inmediato a movimientos tácticos: el técnico parisino introdujo a Bradley Barcola y posteriormente a Ousmane Dembélé, Balón de Oro, en busca de mayor verticalidad, mientras que el cuadro sudamericano reforzó su mediocampo con el ingreso de Saúl Ñíguez, reemplazando a jugadores cuyo despliegue físico se resintió en la segunda mitad.

El cierre de los noventa minutos reflejó la paridad entre los contendientes, destacándose una oportunidad manifiesta para el PSG cuando Marquinhos remató a puerta vacía en los minutos finales, sin poder concretar la ventaja antes del alargue. Durante la prórroga, el ritmo de juego disminuyó, predominando la cautela y el enfoque defensivo. El medio original señaló que Flamengo aumentó la presión a través de Luiz Araújo, cuyo remate se elevó sobre el travesaño, y el Paris Saint-Germain desperdició dos llegadas en una doble ocasión protagonizada por Dembélé.

Sin modificaciones en el marcador tras ciento veinte minutos, la definición de la copa se trasladó a la tanda de penales. El medio citado describió la serie en detalle: Nico de la Cruz acertó el primero para Flamengo, igualando Vitinha de inmediato. A continuación, Safonov atajó el disparo de Saúl Ñíguez y Ousmane Dembélé desvió el suyo. El portero ruso volvió a ser fundamental al detener el penal de Pedro, una jugada rodeada de controversia ya que la posición de Safonov podría haber motivado la repetición, aunque la decisión se mantuvo. El PSG pasó al frente con Nuno Mendes, a lo que se sumó una nueva intervención de Safonov, esta vez ante Leo Pereira. Aunque Bradley Barcola falló su remate y Agustín Rossi devolvió la esperanza a Flamengo, la última acción recayó otra vez en Safonov, quien selló su actuación rechazando el lanzamiento de Araújo y sentenciando el desenlace a favor del club francés.

El reporte original enfatizó que la temporada terminó con el Paris Saint-Germain como máximo protagonista a nivel internacional, sumando seis trofeos: Liga de Campeones, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental. La única final que escapó al conjunto dirigido por Luis Enrique fue la del Mundial de Clubes, en la cual Chelsea prevaleció. Durante el transcurso del partido decisivo, el PSG siguió su patrón habitual en el centro del campo, adaptándose sobre la marcha tras la salida de Kang-In Lee. Dembélé y Barcola incrementaron la ofensiva en el complemento, mientras que Saúl Ñíguez reforzó el planteamiento de los brasileños en la segunda parte y la prórroga, según los datos publicados.

A lo largo del encuentro, el equilibrio fue la constante, tal como remarcaron diversas crónicas citadas por la fuente. Las actuaciones de los arqueros resultaron determinantes, especialmente la del ruso Matvei Safonov, quien permitió al PSG cortar el dominio anterior del Real Madrid en la competición. Tras el pitazo final, la ceremonia de premiación certificó el desempeño del club francés y su capacidad para afrontar situaciones límite durante la temporada. El desenlace de la Copa Intercontinental en Catar representó el punto culminante para una plantilla que sumó un nuevo capítulo a su palmarés, consolidando un ciclo marcado por la obtención de múltiples títulos y la superación de obstáculos tanto tácticos como emocionales.

En la visión planteada por el medio consultado, el partido se convirtió en una demostración de igualdad y estrategias alternas, con un desarrollo que mantuvo la incertidumbre hasta el último lanzamiento. El triunfo del PSG cerró uno de los cursos más exitosos en su historia, reflejando el impacto de la gestión de Luis Enrique y la influencia decisiva de Safonov en la consecución del sextete.