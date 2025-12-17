El precio del petróleo rebota tras el bloqueo de EEUU a Venezuela y el Brent se asoma a los 60 dólares

El barril de crudo Brent registró un repunte destacado este miércoles y llegó a situarse en 59,90 dólares, según consignó el medio original, tras un anuncio polémico de Donald Trump que ha tensionado la escena internacional. El presidente de Estados Unidos comunicó un “bloqueo completo y total” a todos los petroleros que ingresen o salgan de Venezuela, lo que ha contribuido a revertir la tendencia a la baja que caracterizó al mercado en días recientes y llevó el precio del Brent cerca de los 60 dólares.

De acuerdo con la información publicada, la cotización del barril europeo aumentó un 1,66% respecto al cierre del martes, dejando atrás las pérdidas que mantuvieron el precio por debajo de los 60 dólares, una marca que no se rompía desde la pasada primavera. Esta dinámica se trasladó también al crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), que avanzó hasta los 56,47 dólares por barril, lo que representó un incremento del 2,4% sobre la sesión anterior.

El medio detalló que la decisión de la administración Trump de endurecer las sanciones sobre Venezuela y bloquear completamente el flujo de petróleo desde el país sudamericano ha sido el factor determinante para el salto en los precios internacionales del crudo. Donald Trump ha acusado públicamente al gobierno de Nicolás Maduro de “apropiarse del crudo” venezolano y amenazó con intensificar la confrontación si, a su entender, los activos no son devueltos “de inmediato” a Estados Unidos.

Incluyendo una escalada retórica, el presidente estadounidense declaró como organización terrorista al “régimen” dirigido por Maduro, conforme consignó el mismo medio. Trump sostuvo que Venezuela está “completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia” del continente americano, subrayando que esta presión militar “solo irá a más”.

Según la cobertura original, Trump insistió en las consecuencias de su estrategia declarando que “el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”. Este tono, así como el anuncio del embargo total, contribuyeron de inmediato a una mayor volatilidad en los mercados internacionales de energía.

El endurecimiento del embargo estadounidense sobre Caracas, que afecta a todas las operaciones de exportación e importación de crudo conectadas con puertos venezolanos, ha provocado reacciones inmediatas en los índices bursátiles relacionados con energía. Según lo publicado, el bloqueo responde a la política de presión sostenida por EE.UU. sobre el gobierno de Maduro, contra quien Washington mantiene una línea dura en materia de sanciones y restricciones comerciales.

La medida llega tras varios episodios de desencuentros diplomáticos entre ambos países y en un contexto en el que Venezuela atraviesa graves dificultades económicas, agravadas por la reducción de sus ingresos petroleros. El embargo también supone un riesgo de mayor aislamiento internacional para la administración venezolana y limita su margen de maniobra en el mercado energético global, algo que analistas consideran determinante para la fluctuación al alza en los precios del Brent y del WTI, indica la misma fuente.

Este incremento en la cotización del petróleo europeo no solo reflejó el efecto inmediato del anuncio presidencial, sino también la percepción de riesgo creciente respecto a la estabilidad de los suministros globales, replanteando las expectativas de recuperación para distintos mercados energéticos internacionalmente dependientes del crudo venezolano.

El medio puntualizó que la situación podría escalar si Washington intensifica su presencia militar en la región o adopta nuevas medidas represivas, en tanto la administración Trump sostiene que cualquier alivio de las sanciones dependería de una devolución de activos a Estados Unidos. Las tensiones han escalado a raíz de la declaración del gobierno venezolano como entidad terrorista, una designación que contribuye a dificultar futuras negociaciones y diálogos diplomáticos, además de incrementar la presión sobre aliados y empresas extranjeras que operan en el sector petrolero del país sudamericano.

En el cierre de la publicación, se describe un panorama incierto para el futuro inmediato del mercado petrolero global. La política de confrontación implementada por Estados Unidos continúa impactando el comportamiento de las principales plazas bursátiles del ámbito energético, mientras las partes involucradas mantienen posturas enfrentadas y crece la expectativa de nuevos movimientos por parte de Washington y Caracas.