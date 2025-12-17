Dembélé ganó el The Best con 11 puntos de ventaja sobre Lamine Yamal

Los diez primeros puestos del premio The Best reflejaron la presencia dominante de futbolistas que integran los planteles de equipos destacados en las grandes ligas europeas, con la participación de figuras como Achraf Hakimi (cuarto lugar con 31 puntos), Raphinha (quinto con 29 puntos), Mohamed Salah (sexto con 24 puntos), Vitinha (séptimo con 22 puntos), Harry Kane (octavo con 14 puntos), Nuno Mendes (noveno con 13 puntos), Pedri (décimo con 12 puntos) y Cole Palmer (undécimo con 7 puntos). Según detalló la FIFA, el sistema de votos buscó equilibrar la opinión del sector profesional y el respaldo de los seguidores globales. Sobre esta base, la noticia principal recae en la designación de Ousmane Dembélé como mejor futbolista del año tras superar ampliamente a Lamine Yamal y dejar a Kylian Mbappé en la tercera posición, tal como indicó el informe oficial de la FIFA.

De acuerdo con el medio FIFA, Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, obtuvo el galardón The Best al sumar un total de 50 puntos, con una ventaja de 11 unidades sobre Lamine Yamal, del FC Barcelona, quien terminó con 39 puntos. El informe publicado por FIFA explicó que la estructura de votación distribuyó la representación equitativamente entre entrenadores de selecciones nacionales, capitanes, periodistas especializados y el público general, de manera que cada segmento influyó en un 25% del cómputo global. En este mecanismo, la preferencia individual asignó cinco puntos a la primera opción, tres a la segunda y uno a la tercera.

El análisis de la puntuación remarcó que Dembélé reforzó su liderazgo especialmente entre periodistas, donde acumuló 696 puntos frente a los 257 alcanzados por Lamine Yamal. Además, los capitanes de selecciones nacionales otorgaron 691 puntos al jugador francés, consolidando la diferencia sobre su competidor más próximo. Entre los técnicos, Dembélé recibió 547 puntos y la afición internacional aportó 714.398 votos a su candidatura. Según consignó FIFA, esta convergencia entre el respaldo profesional y popular resultó decisiva para la obtención del primer puesto.

Por su parte, Lamine Yamal reunió 240 puntos de entrenadores, 224 de capitanes y recibió 658.053 votos de los seguidores, cifras que evidenciaron un notable reconocimiento para el joven futbolista del FC Barcelona en el plano profesional y popular. Respecto a Kylian Mbappé, quien viste la camiseta del Real Madrid, la tercera plaza se determinó con 35 puntos, combinando 204 asignados por técnicos, 226 por capitanes, 101 provenientes de periodistas y 675.334 votos de los aficionados, tal como describió la publicación oficial.

El desglose publicado por FIFA incluyó ejemplos específicos de votaciones individuales. Unai Simón, capitán de la selección española, eligió a Lamine Yamal en la primera posición, seguido de Pedri y Nuno Mendes. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, prefirió a Pedri, Lamine Yamal y Mbappé. Asimismo, Lionel Messi, referente argentino, dio su máximo apoyo a Dembélé, secundado por Mbappé y Lamine Yamal. Robert Lewandowski, representante de Polonia, colocó a Lamine Yamal en el primer lugar, seguido de Raphinha y Pedri. Desde Brasil, el entrenador Carlo Ancelotti favoreció a Dembélé, Raphinha y Mbappé, mientras que Roberto Martínez, a cargo de Portugal, optó por Nuno Mendes, Vitinha y Lamine Yamal. El seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, votó por Vitinha, Lamine Yamal y Pedri. La amplia variedad de votos individuales reforzó, de acuerdo con la FIFA, el aspecto representativo y participativo de la premiación.

El informe de FIFA remarcó que la credibilidad del premio The Best se apoya en el equilibrio entre la valoración experta y la opinión del público general. La organización afirmó que asegurará la continuidad de este modelo en próximas ediciones, subrayando su transparencia y la amplitud del espectro de votantes procedentes de diferentes continentes y niveles del fútbol.

Al momento de explicar el resultado final, la FIFA destacó la contribución de títulos individuales previos, como el Balón de Oro, en la proyección de Dembélé dentro del selecto grupo de candidatos principales, aspecto que potenció la percepción y el respaldo recibidos durante el proceso de votación. El reporte subrayó que el sistema segmentado, con puntos asignados por país y categoría de votantes, proporciona una visión más detallada de las dinámicas de preferencia futbolística a escala internacional.

El análisis institucional presentado por FIFA se refirió también al ambiente competitivo del certamen, donde figuras de renombre coincidieron con jóvenes talentos que aspiran a ganar reconocimiento global. En el caso de Lamine Yamal, la entidad subrayó la proyección internacional adquirida a lo largo del año, así como la creciente predilección entre técnicos, capitanes y seguidores.

En relación con el procedimiento de votación, FIFA sostuvo que la segmentación igualitaria entre profesionales del fútbol y aficionados refleja el objetivo de presentar un resultado que combine tanto la mirada experimentada de dirigentes y expertos como la pasión y la percepción colectiva de la afición. La institución precisó que la proximidad en los puntajes entre los tres primeros lugares ilustra la diversidad y pluralidad de opiniones en torno a los méritos deportivos y la actualidad de los jugadores elegidos.

Finalmente, el documento publicado por FIFA recalcó su intención de preservar la naturaleza plural y democrática de la elección, describiendo el resultado como expresión cuantitativa del impacto y rendimiento de los futbolistas en la temporada. La entidad situó estos datos como punto de partida para futuras convocatorias y deliberaciones, con el propósito manifiesto de mantener la representatividad y la legitimidad de la distinción The Best entre la comunidad futbolística internacional.