Crónica del Paris FC - Barça Femení: 0-2

La jugada que derivó en el segundo tanto del Barcelona Femení, protagonizada por Caroline Graham Hansen tras una asistencia de Vicky López apenas iniciado el segundo tiempo, sentenció el duelo en París y otorgó al club catalán la clasificación directa a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Según consignó el medio encargado de la cobertura, el marcador de 0-2 sobre el Paris FC permitió al conjunto dirigido por Pere Romeu cerrar la fase de grupos como invicto, con un acumulado de 16 puntos y una diferencia de goles de +17. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Jean Bouin ante la presencia de 15.207 espectadores, contexto que incrementó la presión y el atractivo del compromiso para ambos equipos.

De acuerdo con la información publicada, el Barcelona apostó desde el inicio por una propuesta basada en la solidez defensiva y la movilidad ofensiva. Los primeros minutos reflejaron una disputa de ritmo equilibrado, con alternativas en ambos arcos. La primera jugada de peligro surgió a través de Aïcha Camara, quien generó un tiro de esquina tras una acción despejada por la defensa local. En dicho tiro de esquina, Laia Aleixandri remató pero la defensa bloqueó su esfuerzo, e inmediatamente después Irene Paredes cabeceó al poste. Paris FC respondió con un contragolpe liderado por Hawa Sangaré, quien habilitó a Kaja Korosec; la acción exigió la intervención de la portera Cata Coll para mantener el empate.

El desarrollo del encuentro se modificó tras una recuperación de Alexia Putellas en la medular, lo que permitió a Clàudia Pina filtrar un pase a Vicky López. La canterana superó a dos defensoras y definió con precisión, adelantando al Barcelona a los 22 minutos. El mismo medio detalló que el equipo local sostuvo sus esperanzas tras el gol, creando una oportunidad sobresaliente antes del descanso. Maëlle Garbino remató al poste, pero el rebote no ofreció chances de remate para sus compañeras y el marcador se mantuvo inalterable hasta el entretiempo.

En la reanudación, el cuerpo técnico del Barcelona introdujo ajustes tácticos que fortalecieron la gestión de la ventaja. Apenas iniciado el segundo tiempo, Vicky López desbordó por la izquierda, avanzó en diagonal hasta el área y asistió a Graham Hansen, quien, al recibir libre de marca, disparó raso y el balón cruzó la línea tras desviar en una defensora francesa. Este tanto obligó al Paris FC a introducir cambios tácticos y de personal, buscando una reacción que no se concretó en goles.

Según informó el medio que cubrió el encuentro, el cuadro local realizó varias modificaciones: Scott y Mendy ingresaron al minuto 60 para aportar frescura, mientras que Liaigre y Yerro se sumaron en el 73, y Davis reemplazó a una compañera al minuto 88. En el banquillo azulgrana, los cambios también respondieron a la administración del esfuerzo de sus futbolistas: Brugts y Laia Aleixandri salieron al minuto 87, y poco después Kika Nazareth, Arufe y Schertenleib sustituyeron a Vicky López, Graham Hansen y Pajor respectivamente.

El Olympique de Lyon, otro de los equipos protagonistas del grupo, concluyó su fase con una victoria abultada frente al Atlético de Madrid, aunque con la diferencia de puntos cosechada no logró inquietar la primera plaza asegurada por el Barcelona, según consignó la misma fuente. Finalizado el grupo, el Paris FC finalizó en el tercer escalón con ocho puntos, situación que lo obliga a disputar una ronda adicional de octavos de final para mantener su presencia en el torneo continental.

En los pasajes finales del partido, el Barcelona continuó generando ocasiones de ampliar la ventaja. Clàudia Pina encontró respuesta de la portera Mylène Chavas ante un fuerte disparo desde fuera del área al minuto 84, y Kika Nazareth, poco después, no logró concretar una llegada dentro del área rival. En el tiempo añadido, Alexia Putellas envió el balón al fondo de la red, aunque la jugada se invalidó por una posición adelantada previa, tal como reseñó el medio especializado presente en París.

La actuación arbitral, asignada a Iuliana Demetrescu, transcurrió sin amonestaciones ni expulsiones. El partido se desarrolló sin incidentes disciplinarios relevantes y la atmósfera en las gradas fue mencionada en los reportes periodísticos como un componente destacado de la noche, además de la elección del uniforme naranja para el equipo catalán.

Las formaciones presentadas evidenciaron el enfoque táctico de ambos técnicos. Paris FC propuso una alineación compuesta por Chavas, N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert, Korosec, Picard, Haheim, Garbino, Mateo y Sangaré; Barcelona alineó con Coll, Camara, Paredes, Mapi León, Brugts, Laia Aleixandri, Vicky López, Putellas, Graham Hansen, Pina y Pajor.

El recorrido de las azulgranas en la fase de grupos quedó reflejado en los números obtenidos y en el dominio sobre sus rivales, lo que permitió sellar su clasificación directa a la ronda de los ocho mejores de Europa. La gestión de la ventaja, las rotaciones y la capacidad de respuesta ante la presión del estadio caracterizaron la noche en París y subrayaron el papel del Barcelona Femení en la Liga de Campeones, según destacaron las crónicas del medio presente.