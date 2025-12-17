Agencias

Crónica del Paris FC - Barça Femení: 0-2

Con un juego convincente en París y tantos de Vicky López y Graham Hansen, el conjunto dirigido por Pere Romeu cerró invicto la fase de grupos y avanzó de manera directa a los cuartos de la Liga de Campeones femenina

Guardar

La jugada que derivó en el segundo tanto del Barcelona Femení, protagonizada por Caroline Graham Hansen tras una asistencia de Vicky López apenas iniciado el segundo tiempo, sentenció el duelo en París y otorgó al club catalán la clasificación directa a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Según consignó el medio encargado de la cobertura, el marcador de 0-2 sobre el Paris FC permitió al conjunto dirigido por Pere Romeu cerrar la fase de grupos como invicto, con un acumulado de 16 puntos y una diferencia de goles de +17. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Jean Bouin ante la presencia de 15.207 espectadores, contexto que incrementó la presión y el atractivo del compromiso para ambos equipos.

De acuerdo con la información publicada, el Barcelona apostó desde el inicio por una propuesta basada en la solidez defensiva y la movilidad ofensiva. Los primeros minutos reflejaron una disputa de ritmo equilibrado, con alternativas en ambos arcos. La primera jugada de peligro surgió a través de Aïcha Camara, quien generó un tiro de esquina tras una acción despejada por la defensa local. En dicho tiro de esquina, Laia Aleixandri remató pero la defensa bloqueó su esfuerzo, e inmediatamente después Irene Paredes cabeceó al poste. Paris FC respondió con un contragolpe liderado por Hawa Sangaré, quien habilitó a Kaja Korosec; la acción exigió la intervención de la portera Cata Coll para mantener el empate.

El desarrollo del encuentro se modificó tras una recuperación de Alexia Putellas en la medular, lo que permitió a Clàudia Pina filtrar un pase a Vicky López. La canterana superó a dos defensoras y definió con precisión, adelantando al Barcelona a los 22 minutos. El mismo medio detalló que el equipo local sostuvo sus esperanzas tras el gol, creando una oportunidad sobresaliente antes del descanso. Maëlle Garbino remató al poste, pero el rebote no ofreció chances de remate para sus compañeras y el marcador se mantuvo inalterable hasta el entretiempo.

En la reanudación, el cuerpo técnico del Barcelona introdujo ajustes tácticos que fortalecieron la gestión de la ventaja. Apenas iniciado el segundo tiempo, Vicky López desbordó por la izquierda, avanzó en diagonal hasta el área y asistió a Graham Hansen, quien, al recibir libre de marca, disparó raso y el balón cruzó la línea tras desviar en una defensora francesa. Este tanto obligó al Paris FC a introducir cambios tácticos y de personal, buscando una reacción que no se concretó en goles.

Según informó el medio que cubrió el encuentro, el cuadro local realizó varias modificaciones: Scott y Mendy ingresaron al minuto 60 para aportar frescura, mientras que Liaigre y Yerro se sumaron en el 73, y Davis reemplazó a una compañera al minuto 88. En el banquillo azulgrana, los cambios también respondieron a la administración del esfuerzo de sus futbolistas: Brugts y Laia Aleixandri salieron al minuto 87, y poco después Kika Nazareth, Arufe y Schertenleib sustituyeron a Vicky López, Graham Hansen y Pajor respectivamente.

El Olympique de Lyon, otro de los equipos protagonistas del grupo, concluyó su fase con una victoria abultada frente al Atlético de Madrid, aunque con la diferencia de puntos cosechada no logró inquietar la primera plaza asegurada por el Barcelona, según consignó la misma fuente. Finalizado el grupo, el Paris FC finalizó en el tercer escalón con ocho puntos, situación que lo obliga a disputar una ronda adicional de octavos de final para mantener su presencia en el torneo continental.

En los pasajes finales del partido, el Barcelona continuó generando ocasiones de ampliar la ventaja. Clàudia Pina encontró respuesta de la portera Mylène Chavas ante un fuerte disparo desde fuera del área al minuto 84, y Kika Nazareth, poco después, no logró concretar una llegada dentro del área rival. En el tiempo añadido, Alexia Putellas envió el balón al fondo de la red, aunque la jugada se invalidó por una posición adelantada previa, tal como reseñó el medio especializado presente en París.

La actuación arbitral, asignada a Iuliana Demetrescu, transcurrió sin amonestaciones ni expulsiones. El partido se desarrolló sin incidentes disciplinarios relevantes y la atmósfera en las gradas fue mencionada en los reportes periodísticos como un componente destacado de la noche, además de la elección del uniforme naranja para el equipo catalán.

Las formaciones presentadas evidenciaron el enfoque táctico de ambos técnicos. Paris FC propuso una alineación compuesta por Chavas, N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert, Korosec, Picard, Haheim, Garbino, Mateo y Sangaré; Barcelona alineó con Coll, Camara, Paredes, Mapi León, Brugts, Laia Aleixandri, Vicky López, Putellas, Graham Hansen, Pina y Pajor.

El recorrido de las azulgranas en la fase de grupos quedó reflejado en los números obtenidos y en el dominio sobre sus rivales, lo que permitió sellar su clasificación directa a la ronda de los ocho mejores de Europa. La gestión de la ventaja, las rotaciones y la capacidad de respuesta ante la presión del estadio caracterizaron la noche en París y subrayaron el papel del Barcelona Femení en la Liga de Campeones, según destacaron las crónicas del medio presente.

Temas Relacionados

Barcelona FemeníLiga de Campeones FemeninaParis FCPere RomeuParísEstadio Jean BouinFútbol femeninoCaroline Graham HansenAlexia PutellasVicky LópezEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Crónica del CF Talavera de la Reina - Real Madrid: 2-3

Una notable actuación de Andriy Lunin en el tramo final selló la presencia del conjunto blanco entre los 16 mejores, tras un entretenido duelo con emociones hasta el descuento y un doblete decisivo de Kylian Mbappé

Crónica del CF Talavera de

Crónica del FC Twente - Real Madrid: 1-1

Un tanto de Sara Däbritz en el minuto 95 mantuvo vivas las aspiraciones del conjunto español, que ahora deberá enfrentar una eliminatoria adicional frente a equipos de alto nivel tras no asegurar el pase directo en Países Bajos

Crónica del FC Twente -

Archivada la investigación sobre la empresa de la familia del primer ministro por falta de indicios delictivos

La Fiscalía portuguesa cerró la causa asociada a transacciones inmobiliarias atribuidas a allegados del jefe del Ejecutivo tras constatar ausencia total de cargos, decisión que marcó un giro político y personal en el país, informaron fuentes oficiales

Archivada la investigación sobre la

Fernando Martínez de Irujo desvela cómo se encuentra de salud

Recientes análisis muestran una evolución favorable en el proceso oncológico del conde de Salvatierra, quien ha decidido compartir su experiencia tras meses de discreción y ahora afronta la última fase del tratamiento rodeado de optimismo y apoyo familiar

Fernando Martínez de Irujo desvela

Los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU presentan resoluciones contra una guerra en Venezuela

Un grupo de legisladores impulsa proyectos que buscan imponer límites estrictos a la capacidad del presidente de enviar tropas al extranjero, en medio de nuevas tensiones entre Caracas y Washington, y con respaldo bipartidista clave para su aprobación en el Congreso

Los demócratas de la Cámara