Crónica del Atlético Baleares - Atlético de Madrid: 2-3

El desenlace del partido entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid se vio marcado por dos penaltis a favor del conjunto local en los minutos finales, según consignó el medio especializado que cubrió el evento. El primero llegó tras un error del guardameta Juan Musso, quien logró redimirse bloqueando el disparo de Jaume Tovar. El segundo, ya al minuto 89 e instantes antes del final, terminó en gol de Moha Keita para acortar la diferencia y desatar los momentos de mayor presión sobre el área visitante. En ese contexto, el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, aseguró la clasificación a octavos de final de la Copa del Rey al imponerse por 2-3 en el Estadio Balear, pese al empuje local y la incertidumbre mantenida hasta el pitido final.

Tal como publicó la crónica del encuentro, el desarrollo del choque se vio temprano afectado por la lesión de Clément Lenglet, que fue reemplazado por Dávid Hancko al sufrir molestias en la rodilla derecha. La salida obligada del defensor generó inquietudes en el cuerpo técnico sobre la disponibilidad de Lenglet para próximos compromisos. Durante ese recambio, el Atlético Baleares amenazó con adelantarse por un error de Nahuel Molina en la salida, pero Juan Musso realizó una intervención clave para evitar el gol local y mantener el empate momentáneo.

De acuerdo con el medio citado, el Atlético de Madrid logró recomponer rápidamente su estrategia tras ese sobresalto. Aproximadamente al minuto 16, una jugada elaborada entre Nahuel Molina, Carlos Martín y Conor Gallagher terminó con una asistencia precisa que Antoine Griezmann convirtió en el primer tanto visitante. Apenas cuatro minutos más tarde, una nueva combinación desde la banda derecha permitió a Giacomo Raspadori ampliar la diferencia a 0-2, tras conectar de cabeza un centro de Molina.

El Atlético Baleares, entrenado por Luis Blanco, respondió antes de la media hora. Un lanzamiento de esquina culminó con Guillem Castell desviando el balón y un remate inicial de Gerardo Bonet, que Musso rechazó, pero el propio Bonet aprovechó el rebote para recortar distancias. Según informó el medio presente en el estadio, este gol revitalizó al conjunto local, que aumentó su intensidad ofensiva, mientras que el Atlético de Madrid optó por ralentizar el ritmo y priorizar la posesión del balón para frenar la reacción adversaria. La ausencia a última hora de Alexander Sorloth, marginado por molestias físicas, llevó a Carlos Martín a destacar en el mediocampo colchonero por su despliegue.

En los últimos compases de la primera mitad, el Atlético de Madrid buscó el tercero en jugadas asociadas entre Raspadori y Thiago Almada, sin consecuencias directas sobre la portería defendida por Rivas. El Atlético Baleares se mostró decidido a recuperar el esférico y aprovechar la verticalidad para volver a poner en riesgo a la zaga visitante.

Según relató el medio informativo, el equipo madrileño generó nuevas ocasiones tras el descanso. Carlos Martín dispuso de una oportunidad a través de un cabezazo que se marchó apenas desviado, manteniendo las expectativas para la afición rojiblanca. El Atlético Baleares se adelantó en terreno contrario y acumuló llegadas con remates de Juanmi Durán y Jaume Tovar entre los minutos 48 y 52, ambas situaciones contenidas por Musso, quien resultó fundamental en la preservación de la ventaja.

El técnico Diego Simeone optó por agotar variantes cerca del minuto 65, incorporando a Giuliano Simeone, Koke Resurrección y Pablo Barrios con la intención de reforzar la estructura en el medio campo y dar mayor control en las transiciones. Esta modificación táctica precedió el tercer tanto visitante: Javi Galán recuperó el balón en el sector izquierdo y envió un centro al área, donde Griezmann resolvió con una volea que supuso su segundo gol en el partido y amplió el marcador a 1-3.

La cobertura periodística puntualizó que la recta final se definió por dos lanzamientos desde los once metros para el Atlético Baleares. El primero, tras una salida fallida de Musso al minuto 80, se convirtió en una nueva oportunidad para el portero argentino, quien detuvo el lanzamiento de Tovar. El segundo penalti surgió ya en los últimos instantes, tras una infracción de Nico González. Moha Keita concretó la ejecución, moviendo el marcador al 2-3 y renovando la esperanza de su afición. El Atlético Baleares mantuvo la ofensiva y buscó igualar hasta el cierre, aunque el Atlético de Madrid resistió la presión y evitó que las acciones se tradujeran en nuevas situaciones de peligro sobre la portería defendida por Musso.

El medio detalló la disposición de las formaciones iniciales: el equipo local alineó a Rivas, Ramis, Pérez, Castell, Pol, Serrano, Bonet, Taffertshofer, Cherta, Juanmi Durán y Jaume Tovar, mientras que en el Atlético de Madrid figuraron Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet (sustituido tempranamente por Hancko), Galán, Carlos Martín, Cardoso, Gallagher, Almada, Raspadori y Griezmann. Los cambios en ambos equipos permitieron el ingreso de Morillo, Miguelito, Keita, Bejarano y Adrià Català por el lado balear, junto con Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Nico González por el Atlético de Madrid.

La relación definitiva de anotadores incluyó el doblete de Griezmann a los minutos 16 y 72, el cabezazo de Raspadori al 20, la reacción local de Bonet al 28 y, finalmente, el penalti de Keita a un minuto del tiempo reglamentario. El árbitro Alejandro Hernández Hernández dirigió el partido sin exigir su cartulina, ya que no hubo amonestaciones, consignó la fuente especializada.

El resultado final supuso el avance del Atlético de Madrid a los octavos de la Copa del Rey y la eliminación del Atlético Baleares, representante de la Segunda Federación, que no pudo transformar en gol el ímpetu de los últimos minutos. El conjunto dirigido por Simeone accede así a la siguiente ronda, pendiente del sorteo que determinará su próximo rival, en una competición que, según el relato periodístico, expuso la exigencia y el rigor táctico de la eliminatoria y la resistencia ofrecida por ambos equipos en el Estadio Balear.