Trump afirma que EEUU está "investigando" si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes que su Administración está "investigando" si Israel violó el alto el fuego en la Franja de Gaza al matar al 'número dos' de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad, el pasado sábado.

"Tendremos que verlo. Lo estamos investigando", ha respondido al ser preguntado sobre si el ataque aéreo israelí que acabó este fin de semana con Saad y a otros tres miembros del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) fue una "violación" de la tregua alcanzada el pasado 10 de octubre.

El inquilino de la Casa Blanca ha negado además que las autoridades de Israel estén "socavando sus esfuerzos" para mediar en el enclave palestino, afirmando que "(su) relación con (el primer ministro israelí, Benjamin) 'Bibi' Netanyahu ha sido obviamente muy buena".

"Mire, eliminamos a Irán. Destruimos el bombardero B-2. Eliminamos la amenaza nuclear iraní. Y gracias a eso, pudimos lograr la paz en Oriente Próximo. Ahora tenemos una muy buena relación con Israel", ha señalado en alusión a la ofensiva contra instalaciones nucleares del país centroasiático a principios del pasado junio.

En este sentido, ha asegurado desde el Despacho Oval que "también tenemos una muy buena relación con casi todo el mundo en Oriente Próximo".

Por otra parte, el mandatario estadounidense ha considerado que, "en cierto modo, ya está en funcionamiento (y) de una forma muy sólida" la Fuerza de Estabilización Internacional a ser desplegada en la Franja de Gaza.

Trump ha asegurado que "59 países" se han comprometido a contribuir con el envío de tropas a esta fuerza de la que ha dicho, "se hará cada vez más fuerte". "Cada vez se sumarán más países. Ya están participando, pero enviarán el número de tropas que les he pedido que envíen. Quieren ver la paz", ha remarcado.

