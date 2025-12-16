'Sirat', de Oliver Laxe, pasa el primer corte de los Oscar en cinco categorías

El anuncio oficial de la Academia de Hollywood estableció que la película ‘Sirat’, dirigida por Oliver Laxe, figura entre las seleccionadas en la denominada ‘shortlist’ o lista reducida para cinco categorías de los premios Oscar, previa a la publicación de las nominaciones definitivas, prevista para el 22 de enero. Según informó la Academia de Hollywood y recogió el medio, la cinta opta a Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía en la competición correspondiente a la 98ª edición de los premios, cuya gala está fijada para el 15 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la Academia y referida por el medio, la presencia de ‘Sirat’ en la preselección supone un paso determinante en su trayecto internacional, ya que se ratifica su consideración en apartados tanto técnicos como artísticos. La inclusión de la película en la shortlist la posiciona oficialmente para ser elegida como una de las nominadas finales en las cinco categorías en las que aún permanece en competencia, quedando ahora a la espera de la próxima fase del proceso electoral impulsado por los académicos de Hollywood.

La obra de Laxe, que fue elegida en septiembre pasado para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional, superó entonces a ‘Sorda’, de Eva Libertad, y ‘Romería’, de Carla Simón, según documentó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. A partir de esa designación, ‘Sirat’ inició su camino dentro de la carrera por los Oscars, convirtiéndose en la gran apuesta española del año para la cita estadounidense. Esta instancia de ‘shortlist’ representa la primera criba del proceso, un mecanismo con el que la Academia de Hollywood filtra las numerosas candidaturas recibidas en cada categoría para dejar solo una selección destacada.

En esta ocasión, según publicó la Academia de Hollywood, diez títulos a nivel mundial integran la lista preliminar en la categoría de Mejor Película Internacional. Al mismo tiempo, la película española ha logrado figurar también entre las preseleccionadas para apartados que premian el trabajo en sonido, música original, casting y fotografía, lo que remarca el reconocimiento tanto de su ejecución creativa como de sus acabados técnicos. Las categorías de Mejor Sonido y Mejor Música Original ponen en relieve la calidad de la ambientación auditiva y la composición musical desarrollada en la obra, elementos decisivos para la atmósfera y la narrativa emocional del film. Mejor Casting representa la valoración de la selección actoral y la coordinación interpretativa, mientras que Mejor Fotografía distingue los logros en la puesta visual y el manejo de la luz.

La expectación gira ahora en torno a la publicación de las nominaciones definitivas, el próximo 22 de enero, fecha en la que el comité anunciará qué películas serán finalmente candidatas oficiales en cada una de las categorías. En caso de obtener alguna nominación, ‘Sirat’ podría unirse a la nómina de producciones españolas previamente reconocidas en los Oscar, a diferencia del pasado año, cuando ‘Segundo Premio’, dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, no logró avanzar hasta la fase final. Esta diferencia, según consignó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, otorga un peso especial al avance actual de la obra de Oliver Laxe en la shortlist, aumentando la atención de la industria nacional e internacional sobre sus posibilidades en los galardones de 2026.

El sistema de cribado de la Academia de Hollywood inicia con la presentación de candidaturas de todo el mundo en cada categoría. Posteriormente, a través de procesos internos de votación y valoración, se establece una lista reducida de títulos, el denominado primer corte, que determina cuáles seguirán en liza antes de las nominaciones oficiales. El hecho de que ‘Sirat’ haya superado esta etapa en cinco áreas distintas resalta la amplitud del reconocimiento obtenido por la película, no limitado únicamente al apartado internacional sino extendiéndose a facetas técnicas clave del cine contemporáneo.

La gala de entrega de los Oscar tendrá lugar el 15 de marzo de 2026, cuando se develarán los ganadores de la 98ª edición. Hasta entonces, las películas que han sobrepasado el primer filtro continúan desplegando sus campañas para captar el apoyo de los votantes y consolidar su posición en la carrera. Desde su elección inicial como representante española, ‘Sirat’ se posicionó como un referente del cine nacional en la cita anual más relevante del calendario audiovisual mundial, según destacan diversos medios al relevar la información divulgada por la Academia.

El seguimiento de la candidatura de ‘Sirat’ se ha reflejado también en la cobertura de la prensa especializada, que vincula la selección de la película con la tendencia reciente de reconocimiento al talento creativo español en festivales internacionales y galas de renombre. La trayectoria de Oliver Laxe, junto con el trabajo de los equipos técnicos y artísticos implicados en la producción, ha reunido respaldo de sectores profesionales y del público, todo bajo la observación de organismos como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que consideran vital esta clase de logros para la proyección global del cine español.

La culminación del proceso dependerá de la decisión de la Academia de Hollywood en enero, etapa que precederá a la cita de marzo y que definirá si ‘Sirat’ se convierte en la sucesora de otros títulos españoles celebrados en Estados Unidos o termina su recorrido en la fase de preselección. Hasta entonces, el largometraje se mantiene en la competición, respaldado por su inclusión en la shortlist y por el aval de las instituciones cinematográficas que han seguido su avance, según documentó el medio y la información oficial de la Academia.