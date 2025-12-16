(Previa) Real Madrid y Atlético miden su pasión por la Copa ante Talavera y Baleares

Las ausencias de figuras clave como Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé y Dani Ceballos, que no participaron en la última práctica, permitirán que el Real Madrid opte por una alineación con jugadores menos habituales y algunos canteranos en su debut de Copa del Rey ante el CF Talavera de la Reina. Según informó Europa Press, el conjunto dirigido por Xabi Alonso comienza en El Prado su lucha en los dieciseisavos de final de la edición 2025-26 del torneo, con el objetivo de avanzar y dejar atrás la eliminación sufrida la temporada anterior en la final frente al FC Barcelona, en La Cartuja.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el equipo madridista llega tras una victoria ajustada por 1-2 en Mendizorroza y con una defensa aún condicionada por diversas bajas. Para el cruce ante Talavera, que será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos en la historia de la Copa, se prevén rotaciones que permitan administrar mejor la exigencia física y encarar las semanas restantes de 2025 en óptimas condiciones. Entre los posibles relevos, destacan nombres como el brasileño Endrick y varios jugadores del filial blanco, incluidos David Jiménez, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas, quienes podrían contar con minutos ante el cuadro manchego.

Tal como detalló Europa Press, el Talavera de la Reina, actualmente penúltimo en su grupo de Primera RFEF, llega a esta instancia tras eliminar al Rayo Majadahonda, de Segunda RFEF, y al Málaga, histórico conjunto del fútbol español actualmente en Segunda División. El equipo de Alejandro Sandroni buscará aprovechar el impulso logrado en las rondas previas frente a un Real Madrid obligado a evitar las sorpresas características de las primeras fases coperas.

En el caso del Atlético de Madrid, Europa Press reportó que también afrontará un reto inédito en el torneo, ya que visitará al CD Atlético Baleares en el Estadio Balear de Palma de Mallorca. Este será el primer cruce entre ambos en la Copa, donde los de Diego Pablo Simeone jugarán con un combinado de futbolistas menos utilizados tras las ausencias de Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez. El equipo insular, único representante de la Segunda RFEF que permanece en la competición, ocupa el segundo puesto en su grupo y suma solo una derrota como local en la temporada. Además, dejó en el camino al Espanyol y al Gimnàstic de Tarragona en fases previas, mostrando un rendimiento por encima de las expectativas en el torneo.

Según consignó Europa Press, el Atlético de Madrid llega a Palma tras dos victorias consecutivas, frente a PSV (2-3) y Valencia (2-1), que dejaron atrás una serie de caídas como visitante en Barcelona y Bilbao. El encuentro representa la posibilidad de romper con la racha negativa fuera de casa, dado que una nueva derrota significaría enlazar tres partidos sin triunfos a domicilio durante el actual certamen copero. Futbolistas como Javi Galán, Carlos Martín y Giacomo Raspadori figuran como posibles titulares en un once que varía respecto al habitual en LaLiga.

La jornada de Copa también involucra a otros clubes históricos. Europa Press informó que el Villarreal, tercero en LaLiga EA Sports pero con su eliminación de la Champions ya asumida, jugará ante el Real Racing Club de Santander, líder de Segunda División, que acumula solo una derrota en los últimos dos meses. El Villarreal llega tras superar las dos primeras rondas del torneo sin sobresaltos y buscará afirmarse en una competición que todavía le ofrece un aliciente en la temporada.

El RC Celta, de acuerdo con Europa Press, visitará el estadio Carlos Belmonte para enfrentarse con el Albacete Balompié. Los gallegos, que debieron recurrir a los penaltis en la fase anterior para dejar fuera al Sant Andreu, afrontan ahora otra eliminatoria exigente. El Albacete viene de eliminar al CD Leganés, club recién descendido, aunque arrastra dos derrotas consecutivas como local, mientras que el equipo dirigido por Claudio Giráldez presume de una racha positiva de siete victorias como visitante en ocho presentaciones.

Europa Press destacó también el enfrentamiento entre SD Huesca y CA Osasuna. El equipo oscense, dirigido por Alessio Lisci, experimentó mejoría tras su último triunfo en casa y tratarán de mantener la tendencia en un cruce que, históricamente, suele resolverse con marcadores apretados.

El único duelo entre formaciones de Primera División lo protagonizarán el Deportivo Alavés y el Sevilla FC. Este partido concentra el interés de ambos conjuntos por avanzar y evitar un traspié que complique sus respectivos calendarios. También, según describió Europa Press, se disputará el encuentro entre Cultural y Deportiva Leonesa y Levante UD. Los ‘granotas’ atraviesan una difícil situación en Liga, al ser colistas sin victorias desde octubre. Su participación en la Copa representa, hasta el momento, su único consuelo, tras ganar en las dos rondas previas. Por su parte, la Cultural Leonesa, aunque cerca de la zona de descenso, ha enlazado tres victorias consecutivas en casa, lo que le brinda expectativas para la cita copera.

Los horarios fijados para estos dieciseisavos de final, según difundió Europa Press, programan el cruce entre Cultural y Deportiva Leonesa y Levante UD a las 18:00, seguido de Albacete frente al RC Celta, Real Racing Club contra el Villarreal CF y SD Huesca ante CA Osasuna comenzando simultáneamente a las 19:00. A esa misma hora, CD Atlético Baleares recibirá al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid saltará al campo de El Prado a las 21:00 ante el Talavera de la Reina. La jornada se cierra con el duelo entre Deportivo Alavés y Sevilla FC, también a las 21:00.