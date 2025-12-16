Agencias

Detenido el hombre acusado de apuñalar a una mujer en La Algaba con la que compartía casa

Guardar

La Policía Nacional ha detenido al hombre que supuestamente habría matado a una mujer de 44 años en la casa de La Algaba que compartían. Fruto del dispositivo de búsqueda, el supuesto autor ha sido localizado sobre las 18,30 horas de este pasado lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional.

Se ha procedido al traspaso del detenido a Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial. Fuentes del instituto armado han confirmado la noticia, adelantada por Diario de Sevilla.

El cuerpo de la mujer fue localizado el pasado domingo tras un aviso al 112. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca. Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un varón de 31 años de edad que moraba en la misma vivienda y que había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La CEDEAO abordará en una cumbre el golpe en Guinea-Bisáu y la intentona golpista en Benín

Infobae

Así es Calvià, el pueblo de España con más bares por habitante y más historia de lo que parece

El municipio mallorquín sorprende con la proporción más elevada de locales donde se sirven bebidas, cifra que supera ampliamente el promedio nacional, mientras suma playas, rutas, paisaje y un importante legado arqueológico que atrae a miles de visitantes

Así es Calvià, el pueblo

UE celebra la liberación de presos políticos en Bielorrusia, incluido un Nobel de la Paz

Infobae

Las autoridades responden a EEUU que sus "propuestas" a la misión de la ONU no son "obstáculos"

El Ejecutivo sursudanés descarta impedir el trabajo de la operación internacional, luego de las advertencias de Washington sobre restricciones e impuestos, defendiendo públicamente un plan para mejorar la cooperación y solucionar desavenencias sobre la presencia de la ONU en el territorio

Las autoridades responden a EEUU

Hidalgo mantendrá el control total de Air Europa tras ese a la entrada de Turkish en su accionariado

La aerolínea española, tras saldar toda su deuda un año antes de lo previsto y recibir la entrada de un nuevo inversor extranjero, inicia una etapa centrada en el crecimiento, manteniendo intacta su estructura de liderazgo y el control ejecutivo

Hidalgo mantendrá el control total