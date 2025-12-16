Detenido el hombre acusado de apuñalar a una mujer en La Algaba con la que compartía casa

La Policía Nacional ha detenido al hombre que supuestamente habría matado a una mujer de 44 años en la casa de La Algaba que compartían. Fruto del dispositivo de búsqueda, el supuesto autor ha sido localizado sobre las 18,30 horas de este pasado lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional.

Se ha procedido al traspaso del detenido a Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial. Fuentes del instituto armado han confirmado la noticia, adelantada por Diario de Sevilla.

El cuerpo de la mujer fue localizado el pasado domingo tras un aviso al 112. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca. Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un varón de 31 años de edad que moraba en la misma vivienda y que había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos.