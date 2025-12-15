La UE sanciona a personas y entidades por apoyar a la flota en la sombra de Rusia

Bruselas, 15 dic (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes sanciones contra cinco individuos y cuatro entidades responsables de apoyar a la flota en la sombra rusa y su cadena de valor, "con el fin de limitar aún más la capacidad de Rusia para generar ingresos", según informó el Consejo de la UE, que reúne a los países.

La flota en la sombra son buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo.

El Consejo indicó en un comunicado que los individuos sancionados hoy son empresarios vinculados directa o indirectamente a las principales empresas petroleras estatales rusas Rosneft y Lukoil.

"Todos están involucrados en un sector económico que proporciona fuentes importantes de ingresos al Gobierno de la Federación Rusa. Además, controlan barcos que transportan petróleo crudo o productos petrolíferos, originarios de Rusia o exportados desde Rusia, ocultando el origen real del petróleo, al tiempo que llevan a cabo prácticas marítimas irregulares y de alto riesgo", expuso la institución en un comunicado.

En cuanto a las entidades sancionadas, son "compañías navieras con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Rusia que poseen o gestionan petroleros sujetos a medidas restrictivas impuestas por la UE o por otros países por formar parte de la flota en la sombra rusa, y que transportan petróleo crudo o productos petrolíferos llevando a cabo prácticas marítimas irregulares y de alto riesgo".

Las personas y entidades afectadas por las medidas restrictivas quedan sujetos a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición.

Además, los individuos tienen prohibido entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea.

A su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en la que se han adoptado las sanciones, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó que las medidas restrictivas afectarán a cuarenta buques.

Por otra parte, el Consejo decidió hoy sancionar a doce personas y dos entidades a las que considera responsables de continuas actividades híbridas de Rusia, incluida la manipulación y la injerencia en la información exterior y acciones cibernéticas maliciosas contra la UE, sus Estados miembros y sus socios.

Se trata de destacados analistas de política exterior integrados en instituciones, grupos de reflexión y universidades estrechamente vinculados o afiliados al aparato político y de comunicación del Kremlin.

También de personas influyentes que promueven la propaganda prorrusa y las teorías conspirativas sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como narrativas antiucranianas.

Asimismo, fue sancionado el Movimiento Internacional Rusófilo por “amplificar narrativas desestabilizadoras a nivel mundial en nombre del Gobierno ruso, y al llamado 142.º Batallón Independiente de Guerra Electrónica, con sede en Kaliningrado y dedicado a utilizar la tecnología para desorganizar cualquier sistema de comunicación de onda corta.

La UE considera que está vinculado a los recientes casos de fallos en la señal GPS experimentados por varios Estados miembros de la UE.

El listado se completa con miembros de la Agencia de Inteligencia Militar Rusa (GRU), así como del grupo de amenazas cibernéticas Cadet Blizzard, que la UE cree que participaron en ciberataques contra organizaciones gubernamentales en Ucrania y atacaron a Estados miembros de la UE y aliados de la OTAN con el fin de obtener información sensible y desestabilizar su situación política.

De este modo, las medidas restrictivas a responsables de acciones desestabilizadoras de Rusia se aplican ahora a un total de 59 personas y 17 entidades, a las que se les congelan los activos que puedan tener en la Unión y se les prohíbe entrar en su territorio. EFE