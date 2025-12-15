La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 44 años en La Algaba

El registro de asesinatos de mujeres en Andalucía suma catorce casos en este 2025, según los datos confirmados por el Ministerio de Igualdad, tras la reciente clasificación como feminicidio de la muerte de una joven de 30 años en El Viso del Alcor. En este contexto, la localidad de La Algaba, en Sevilla, se enfrenta a una nueva investigación luego de que el cadáver de una vecina de 44 años fue localizado en la vía pública este lunes por la Guardia Civil. Aún no existen elementos que permitan confirmar un vínculo de este hecho con la violencia de género, en tanto que la víctima no se encontraba registrada en el sistema estatal VioGen.

Según detalló Europa Press, el hallazgo ocurrió en la calle Buganvilla del municipio sevillano, después de que el sistema de emergencias 112 alertó a la Guardia Civil sobre la presencia de un cuerpo. Al acudir una patrulla al lugar, constató la muerte de la mujer y activó los protocolos correspondientes. El medio Diario de Sevilla había informado en primer término sobre el suceso, que llevó a la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil de Sevilla, orientada a esclarecer tanto las circunstancias de la muerte como el posible móvil.

Fuentes del Instituto Armado, citadas por Europa Press, explicaron que en este caso no figura alerta alguna en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género (VioGen), lo que descarta de momento la existencia de antecedentes por parte de la víctima en relación a amenazas o situaciones asociadas a este delito. Así, la investigación mantiene abiertas todas las posibilidades e hipótesis, sin focalizarse exclusivamente en el ámbito de la violencia machista.

En el contexto andaluz, el número de asesinatos de mujeres vinculados a la violencia de género ha generado atención institucional y social, especialmente luego de que el Ministerio de Igualdad confirmase como feminicidio el asesinato de otra mujer en Sevilla este mismo mes de diciembre. Según publicó Europa Press, la víctima de aquel caso en El Viso del Alcor era una mujer de 30 años presuntamente asesinada por un hombre de 35, con quien habría mantenido una relación sentimental, lo que convirtió el caso en el primero de diciembre en ser calificado oficialmente bajo la figura de la violencia de género.

Esta situación refuerza la relevancia de los protocolos de investigación y prevención ante muertes violentas de mujeres en la comunidad. El Ministerio de Igualdad se encarga de recabar los datos y validar cada caso para determinar si encaja en los criterios de violencia de género. En el caso de La Algaba, al no encontrarse la fallecida dentro del sistema de protección, las autoridades manejan con precaución cualquier hipótesis y no se pronuncian oficialmente sobre el móvil hasta contar con pruebas que permitan descartar o confirmar la implicancia de violencia machista.

La calle Buganvilla, escenario de este hallazgo, permanece bajo custodia mientras los agentes de la Guardia Civil recopilan pruebas en busca de indicios esclarecedores. La investigación incluirá la revisión de grabaciones de video vigilancia de la zona, entrevistas con residentes y análisis forenses para precisar las circunstancias exactas del fallecimiento, informó Europa Press.

El sistema VioGen, implementado para registrar y dar seguimiento a víctimas de violencia de género en España, constituye una pieza fundamental en la labor preventiva y de respuesta institucional. Que la víctima no estuviera en este sistema implica que no contaba con protección específica ni denuncias previas recogidas oficialmente, precisó la Guardia Civil según publicó Europa Press.

Mientras tanto, la opinión pública y las autoridades locales mantienen la expectación ante cualquier avance de la investigación. Si bien la lista de asesinatos vinculados a la violencia machista continúa creciendo en Andalucía con 14 mujeres fallecidas en lo que va de 2025, la muerte en La Algaba representa un caso donde la ausencia de antecedentes no permite establecer, al menos inicialmente, una conexión directa con dicha problemática.

Los investigadores avanzan en el análisis de las pruebas, sin descartar ningún escenario hasta completar los peritajes y recabar los testimonios necesarios. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad continúa monitoreando de cerca los casos para confirmar o descartar, cuando corresponda, su inclusión en la estadística de feminicidios, consignó Europa Press.

A la espera de novedades en la investigación, la comunidad de La Algaba permanece a la expectativa sobre el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de su vecina, y las autoridades insisten en mantener abiertas todas las líneas de indagación mientras tratan de identificar responsables y motivaciones.