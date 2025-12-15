Agencias

China prohíbe la entrada al país a un exjefe del Ejército japonés por su relación con el Gobierno de Taiwán

Las autoridades de China han anunciado este lunes la imposición de sanciones contra Shigeru Iwasaki, antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Japón, que actualmente trabaja como asesor del Gobierno de Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

El Ministerio de Exteriores chino ha indicado en un comunicado que Iwasaki, que tiene prohibido ahora entrar en el país, ha "colaborado de forma abierta con las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán", lo que supone una "violación grave del principio de 'una sola China' por el que se rige el país".

"Esto interfiere gravemente con los asuntos internos de China y socava su integridad territorial y su soberanía", recoge el texto, que apunta a que todos sus bienes quedarán congelados en territorio chino.

Estas sanciones, tal y como ha aclarado el Ministerio chino, han entrado en vigor y se adhieren a la ley china contra "sanciones extranjeras". Iwasaki tampoco podrá entrar en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.

El presidente chino, Xi Jinping, ha criticado duramente las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible contingencia en Taiwán y ha instando a los ciudadanos chinos a no viajar a Japón

EuropaPress

