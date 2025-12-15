Amnistía Internacional y HRW condenan el fallo contra Jimmy Lai y piden su liberación

Bangkok, 15 dic (EFE).- Las oenegés Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) condenaron este lunes el veredicto contra el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, declarado culpable de dos cargos de "conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras" y de "conspiración para publicar material sedicioso", y pidieron su liberación inmediata.

"La condena de Jimmy Lai sobre cargos infundados, tras cinco años de aislamiento, es cruel y una parodia de la justicia", afirmó en un comunicado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, que pidió a los gobiernos extranjeros presionar para "anular el caso y lograr su liberación inmediata" y que las autoridades de China y Hong Kong "asuman costos" por "silenciar a la prensa".

"El Gobierno chino intenta silenciar a cualquiera que critique al Partido Comunista (PCCh, gobernante)", dijo Pearson.

Por su parte, Amnistía Internacional calificó el fallo como "el toque de difuntos para la libertad de prensa en Hong Kong".

"La previsibilidad del veredicto no lo hace menos desolador: el trabajo esencial del periodismo ha sido redefinido como un delito", señaló Sarah Brooks, directora para China de AI.

Según un comunicado de la organización, "Lai ha sido encarcelado simplemente porque él y su periódico Apple Daily criticaron al Gobierno" y por actividades que "no habrían sido consideradas delito" antes de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en el territorio en 2020 tras las multitudinarias protestas antigubernamentales del año previo.

Amnistía considera a Lai "prisionero de conciencia" y reclama su "liberación inmediata e incondicional", al tiempo que sostiene que las leyes de seguridad "no están para proteger a las personas, sino para acallarlas".

La oenegé advirtió asimismo de "graves riesgos legales" para quienes hacen negocios en la ciudad.

También reaccionó la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), que reunió a 76 legisladores de 30 Parlamentos para condenar lo que calificó de "veredicto predeterminado" y "mofa del Estado de derecho".

IPAC afirmó que las autoridades ignoraron la oferta de Lai de aportar pruebas exculpatorias, y añadió que "no puede haber normalidad" en las relaciones con un Estado que "persigue a inocentes".

El Tribunal Superior de Hong Kong declaró culpable a Lai, de 78 años, este lunes en un proceso celebrado sin jurado y ante un panel de tres magistrados designados para casos de seguridad nacional.

Está previsto que la pena, que podría alcanzar la cadena perpetua, se anuncie el próximo enero.

La acusación sostuvo que Apple Daily publicó artículos que alentaron la participación en las protestas de 2019 y que Lai actuó como "cerebro y sostén económico" del grupo "Stand With Hong Kong", al que atribuye campañas internacionales para promover sanciones contra autoridades locales y chinas.

La defensa replicó que el periódico representaba posiciones legítimas en el debate público y que la libertad de prensa y de expresión amparaba su línea editorial.

Lai, encarcelado desde 2020, vio clausurado su rotativo en 2021 tras una redada policial y la congelación de activos del grupo editor. EFE