Noruega gana su quinto Mundial femenino de balonmano ante Alemania

La selección de Noruega conquistó este domingo el Mundial femenino 2025 de balonmano al imponerse (20-23) a Alemania en la final celebrada en el Ahoy Arena de Róterdam (Países Bajos).

La máquina nórdica sigue engrasada e intratable como pudo verse en este Mundial en el que ganaron todos sus partidos, primer torneo de su nuevo seleccionador Ole Gustav Gjekstad. Pese a cambiar la mitad de las jugadoras que ganaron el oro en París 2024, las campeonas olímpicas y también de Europa se hicieron con el Mundial ante una de las anfitrionas y también invictas.

Alemania empezó a ceder terreno en el inicio del segundo tiempo (12-15) y la defensa de Noruega, con una estelar Katrine Lunde bajo palos, a sus 45 años, mantuvo la renta que sentenció Malin Larsen Aune con dos goles en los últimos minutos. Henny Ella Reistad y Thale Rushfeldt Deila fueron igual decisivas con cinco goles cada.

Noruega, que llegó a la final acumulando palizas, alzó su quinto Mundial y dejó sin el segundo oro a una Alemania que se tuvo que conformar con subir al podio como no hacía desde 2007. En el partido por el tercer puesto, Francia se quedó el bronce ante la también anfitriona Países Bajos con un 33-31 en la prórroga.