Agencias

Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría se enzarzan sobre la inmovilización de los activos rusos

Guardar

Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría, Radoslaw Sikorski y Peter Szijjarto, han protagonizado este domingo un encontronazo en redes sociales sobre la implicación de los países europeos en la guerra de Ucrania y, concretamente, sobre la inmovilización de los activos rusos.

Los países de la Unión Europea alcanzaron el pasado jueves un acuerdo para la inmovilización indefinida los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo de la Unión Europea, un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El choque comenzó cuando el ministro de Exteriores polaco criticó en X un mensaje del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que denuncio los esfuerzos de Bruselas como una "violación de la legislación europea a plena luz del día" sin tener en cuenta a su país.

"Los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos congelados: una declaración de guerra", condenó Orbán, muy próximo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Viktor", respondió Sikorski en la misma plataforma, "se ha ganado su Orden de Lenin", en referencia a la que fuera en su día la más alta condecoración que podía recibir un civil soviético.

El ministro de Exteriores húngaro reaccionó rápidamente al mensaje de su homólogo polaco. "Entendemos que lo que quieren es una guerra entre Rusia y Europa pero no nos dejaremos arrastrar", ha indicado Szijjarto en otro mensaje a su vez contestado por Sikorski en el que vuelve a afear al Gobierno húngaro su afinidad a Rusia.

"Esa guerra no va a ocurrir a menos que Rusia invada de nuevo pero entendemos que, en ese caso, vosotros os pondríais de su parte", ha lamentado el ministro polaco.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: Los Reyes eligen una foto junto a sus hijas en un entorno rural para felicitar este año la Navidad

Felipe VI y Letizia posan en Valdesoto, galardonado con el premio Pueblo Ejemplar, junto a Leonor y Sofía para una postal navideña que homenajea el patrimonio rural y tipográfico, incorporando la fuente histórica Ibarra Real Nova

VÍDEO: Los Reyes eligen una

El colesterol en la membrana celular afecta a la capacidad de migrar de células inmunitarias donde son necesarias

Expertos del CNB-CSIC descubren que al manipular la concentración de lípidos en el recubrimiento celular se altera la orientación y desplazamiento de linfocitos T hacia zonas dañadas, lo que abre vías para nuevas terapias antimetastásicas y autoinmunes

El colesterol en la membrana

Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

Tras recibir un respaldo unánime en la Asamblea General de la FIA en Tashkent, el dirigente emiratí continuará liderando el máximo organismo del automovilismo mundial, que destaca un sólido avance en gestión y finanzas durante su mandato reciente

Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente

Francia advierte que "no es posible" un acuerdo UE-Mercosur a costa de los agricultores

Infobae

Boric insta a defender la democracia en su último voto como presidente de Chile

Infobae