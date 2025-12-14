Guardiola remarca que en Vox se "aparta" a las mujeres que "asoman la cabeza" y tacha a la formación de "populista"

La líder del Ejecutivo extremeño y candidata del PP a la reelección en los comicios del 21D, María Guardiola, ha subrayado que en Vox existe un "patrón" al calor del cual "mujer que asoma la cabeza" es "apartada", y ha instado al presidente de esa formación, Santiago Abascal, a "preocuparse por lo que piensan y les pasa a las mujeres de su propio partido".

"Mis principios feministas los tengo clarísimos y, desde luego, no son sacar violadores a la calle, ni dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género", ha garantizado Guardiola en declaraciones a los medios este domingo en Coria.

Convencida de que Abascal tiene una "fijación" con ella, la presidenta extremeña ha calificado al presidente de Vox como el "líder de un partido absolutamente populista" que se está "enfrentando con la corona y con la Constitución", a la par que ha considerado que "se ha quedado solo" porque "no hay ninguno de sus fundadores a su lado".

Interrogada sobre la posibilidad de un acuerdo, tras los comicios del 21 de diciembre, con Vox, Guardiola ha insistido en que trabajarán para "obtener la confianza mayoritaria de los extremeños" añadiendo que la pregunta es si ese partido va a apoyar a su gobierno o no.

"Nosotros hemos venido a cambiar las cosas, lo hemos demostrado en estos dos años y medio. Quien ha salido corriendo del Gobierno ha sido el partido del señor Abascal y quien bloquea a esta región es el señor Abascal", ha espetado.

LAS URNAS COMO "ÚNICA ENCUESTA VÁLIDA"

De cara a las encuestas que rodean al 21D, la mandataria extremeña ha pedido "prudencia" con relación a ellas, así como ha manifestado que, para ella, la "única" encuesta "válida" la encarna lo que ocurra el día 21 de diciembre "cuando se abran las urnas".

A ese respecto, la candidata de los 'populares' ha llamado a los extremeños a "votar masivamente" para que puedan decidir si desean "seguir avanzando" o "retroceder" y si se "sigue impulsando el progreso o volver al bloqueo".

Seguidamente, Guardiola ha apuntado a la sanidad y servicios sociales como uno de los pilares en los cuales desea "seguir invirtiendo" para "mejorar" su calidad, afeando que la "pinza de Vox y PSOE" tumbara su proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.

"A partir del 21 de diciembre, por ejemplo, en la ciudad de Coria vamos a aumentar la financiación del servicio de ayuda a domicilio, y a poner en funcionamiento el centro de día que merecen los caurienses y que llevan tantísimo tiempo esperando", ha avanzado anunciando que este próximo lunes se publicará una oferta de 55 plazas acreditadas para habilitación funcional, demanda que, ha señalado, existe Coria para las personas con discapacidad que no tenían ese servicio.