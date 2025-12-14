Egipto revela estatuas colosales del rey Amenhotep III tras dos décadas de restauración

El Cairo, 14 dic (EFE). Egipto reveló este domingo dos estatuas colosales de alabastro del rey Amenhotep III, de la dinastía XVIII, tras dos décadas de su restauración y su colocación en su ubicación original, cerca de los famosos colosos de Memnón en Luxor, situada en el sur del país.

En un comunicado, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto aseguró que las dos estatuas miden entre 13,6 y 14,5 metros de altura, que han sido colocadas en el tercer pilono del templo funerario del rey, en el sur de las grandes necrópolis de Tebas de Luxor.

Los colosales fueron descubiertos como partes y fragmentos en el mismo sitio en mal estado debido a la sedimentación y el agua salada que las había cubierto en su mayoría.

En 2006, el equipo del proyecto -formado por egipcios y extranjeros- comenzó a limpiar y restaurar las dos colosos, realizando escaneos 3D y reensamblando sus bloques dispersos.

Posteriormente, fueron recolocados y elevadas en 2025 a su ubicación original en el templo funerario del Amehotep III.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Mohamed Ismail Jaled, aclaró que la restauración, documentación y reensamblaje de estas estatuas se llevó a cabo de acuerdo con "los últimos métodos científicos y estándares internacionales adoptados en el campo de la restauración arqueológica".

El proyecto de restauración también implicó la recuperación de varios bloques de granito de las bases de las estatuas del museo al aire libre de los Templos de Karnak.

Asimismo, detalló que los arqueólogos encontraron, documentaron y restauraron 280 estatuas y partes de estatuas de la diosa Sejmet, con cabeza de leona, que actualmente esperan ser exhibidas en la columnata del templo.

También se descubrieron dos esfinges de piedra caliza que se están restaurando, mientras se ha desarrollado un plan integral para la gestión y protección del sitio.

Esta inauguración se enmarca en el proyecto de conservación de los colosos de Memnón y del Templo del rey Amenhotep III, iniciado en 1998 en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades y el Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo. EFE