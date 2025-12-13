Japón despide con honores a Nitama, la famosa gata jefa de una estación de tren

Tokio, 13 dic (EFE).- La compañía Wakayama Electric Railway celebró este sábado un funeral para Nitama, la segunda gata en ejercer como jefa de la estación de Kishi, un cargo simbólico convertido en gran atractivo turístico y asociado al rescate financiero de esta operadora ferroviaria local del oeste de Japón.

Nitama falleció el 20 de noviembre, a los 15 años de edad, y su funeral de estilo sintoísta tuvo lugar en la estación de Kishi, situada en la ciudad de Kinokawa, en la prefectura de Wakayama, según anunció previamente la empresa ferroviaria.

Numerosos seguidores acudieron a la estación para rendir tributo a la gata calicó, convertida en un icono local. Durante la ceremonia, el presidente de Wakayama Electric Railway, Mitsunobu Kojima, le otorgó un nombramiento póstumo como "jefa de estación honoraria especial", según la agencia local de noticias Kyodo.

El altar funerario se llenó de flores, cartas y comida para gatos, junto a una fotografía de Nitama ataviada con una gorra y capa, mientras que la gata Yontama, la actual jefa de estación interina, también asistió al acto, según la agencia.

Nitama ("Tama II", en japonés) fue nombrada en 2015 jefa de la estación de Kishi, sucediendo a Tama, la célebre gata que inauguró esta singular tradición.

Tama fue designada jefa de estación en 2007, cuando la línea ferroviaria se encontraba al borde de la quiebra. Su inesperada popularidad atrajo a miles de visitantes y permitió aumentar el número de pasajeros en torno a un 20 %, según la propia compañía, convirtiéndola en un símbolo del turismo local y en la "salvadora" de la operadora.

El éxito de la felina llevó a otras compañías niponas a nombrar a diversos animales jefes de las estaciones.

En Japón, este tipo de figuras conocidas como "Maneki-neko" ("gato que invita"), son un amuleto que trae prosperidad a los propietarios de los comercios, según la creencia popular. EFE

(foto)